Verzorging van jouw kat aan het einde van zijn leven
Gemiddeld leven katten 15 jaar, maar het is niet ongebruikelijk dat ze maar liefst 20 jaar worden. Tegen het einde van hun leven zijn er eenvoudige veranderingen die je kunt aanbrengen om jouw kat de best mogelijke zorg te geven, haar gezondheid te ondersteunen en het haar gemakkelijk te maken.
Wat gebeurt er als een kat ouder wordt
Vanaf het 11e jaar begin je de uitwendige aanwijzingen te zien dat je kat ouder wordt. Het vermogen om te ruiken, te proeven en te horen wordt minder intens en als gewrichten versleten of pijnlijk zijn, begint hun beweeglijkheid eronder te lijden. Hun huid en vacht kunnen matter worden omdat de talgklieren, die ervoor zorgen dat er voor deze huid voedende oliën worden aangemaakt, minder productief zijn. Bovendien kunnen aandoeningen zoals artritis het voor hen moeilijker maken om zichzelf goed te verzorgen.
Je kat begint mogelijk gebitsproblemen te krijgen, zoals versleten tanden of een tandvleesaandoening, waardoor haar eetlust kan afnemen en eten pijnlijk wordt. Haar spijsvertering en andere lichaamsfuncties vertragen, wat betekent dat het voor haar moeilijker kan worden om alle voedingsstoffen die zij nodig heeft, uit haar voedsel op te nemen. Daardoor kunnen zij gewicht verliezen.
Katten kunnen naarmate ze ouder worden ook last krijgen van cognitieve aftakeling. Naar schatting hebben meer dan 80% van de katten tussen de 16 en 20 jaar daar last van. Deze aandoening manifesteert zich als slapeloosheid, desoriëntatie, toegenomen angst en het vergeten van hun routine - bijvoorbeeld waar hun eetbakje of kattenbak staat.
Hoe je ervoor kunt zorgen dat je ouder wordende kat zich comfortabel voelt
Elk aspect van het leven van jouw bejaarde kat kan comfortabeler worden gemaakt door het aanbrengen van simpele, kleine veranderingen, vooral als het einde van het kattenleven in zicht is.
De omgeving van je bejaarde kat
Zorg ervoor dat de favoriete plaatsen van jouw kat gemakkelijk zijn te bereiken door hellingen of kleine trapjes te plaatsen, en omring je kat met haar favoriete speelgoed of bezittingen. Voedsel en water moeten binnen bereik zijn en je kunt de huidige kattenbak vervangen door een exemplaar met lagere zijkanten zodat jouw kat er gemakkelijker in en uit kan stappen.
Slaap, lichaamsbeweging en jouw oudere kat
Om je ouder worden kat aan te moedigen tot een goede slaaproutine, kun overdag met je kat spelen zodat ze 's avonds vermoeid is. Zorg voor een comfortabele slaapplaats met kussens om je kat aan te moedigen daar te gaan slapen en te voorkomen dat drukzweren ontstaan bij minder beweeglijke katten. Een feromoonspray is nuttig omdat deze je kat kan helpen te ontspannen en kan helpen rusteloosheid of slapeloosheid te verminderen.
Ouder wordende katten en hun voeding
Het regelmatig wijzigen van de voeding van een kat om gevarieerd eten te bieden, kan in feite resulteren in onnodige stress bij ouder wordende katten. Zolang ze een geschikte voeding krijgen dat is toegesneden op hun veranderende behoeften, is er geen reden om dat te veranderen, tenzij anders aanbevolen door de dierenarts.
Je kunt de smakelijkheid van het voedsel verhogen door het op te warmen om het aroma vrij te geven en door voedsel te geven met een licht verteerbare textuur. Oudere katten hebben de neiging minder te drinken. Dit kan leiden tot urinewegproblemen. Zorg er daarom voor dat altijd vers water voorhanden is. En waterfontein kan een nuttige manier zijn om je kat aan te moedigen om te drinken.
Rekening houden met het welzijn van je oudere kat
Het is belangrijk regelmatig, minstens twee keer per jaar, een bezoek te brengen aan de dierenarts om de gezondheid van je oudere kat te laten controleren. Als jouw kat symptomen vertoont van kortademigheid, teruggetrokkenheid, tegenzin om te bewegen of ernstige kieskeurigheid bij het eten, lijdt je kat mogelijk aanzienlijke pijn en moet je onmiddellijk een dierenarts raadplegen.
De dierenarts kan je adviseren over de ernst van het lijden van je huisdier en je advies geven over de vraag of het beter is om palliatieve zorg te verlenen of om andere opties te overwegen.
Het welzijn en de kwaliteit van het leven van je kat in de laatste levensjaren kunnen worden verbeterd door aanpassingen aan te brengen in je huis en de voeding van de kat en door samen met de dierenarts de medische ondersteuning te bieden die je kat nodig heeft. Als je niet zeker weet wat de beste manier is om jouw oudere kat te helpen, maak dan een afspraak met je dierenarts. Deze kan je adviseren.
