Verzorging van jouw kat aan het einde van zijn leven

Gemiddeld leven katten 15 jaar, maar het is niet ongebruikelijk dat ze maar liefst 20 jaar worden. Tegen het einde van hun leven zijn er eenvoudige veranderingen die je kunt aanbrengen om jouw kat de best mogelijke zorg te geven, haar gezondheid te ondersteunen en het haar gemakkelijk te maken.

Wat gebeurt er als een kat ouder wordt

Vanaf het 11e jaar begin je de uitwendige aanwijzingen te zien dat je kat ouder wordt. Het vermogen om te ruiken, te proeven en te horen wordt minder intens en als gewrichten versleten of pijnlijk zijn, begint hun beweeglijkheid eronder te lijden. Hun huid en vacht kunnen matter worden omdat de talgklieren, die ervoor zorgen dat er voor deze huid voedende oliën worden aangemaakt, minder productief zijn. Bovendien kunnen aandoeningen zoals artritis het voor hen moeilijker maken om zichzelf goed te verzorgen.

Je kat begint mogelijk gebitsproblemen te krijgen, zoals versleten tanden of een tandvleesaandoening, waardoor haar eetlust kan afnemen en eten pijnlijk wordt. Haar spijsvertering en andere lichaamsfuncties vertragen, wat betekent dat het voor haar moeilijker kan worden om alle voedingsstoffen die zij nodig heeft, uit haar voedsel op te nemen. Daardoor kunnen zij gewicht verliezen.

Katten kunnen naarmate ze ouder worden ook last krijgen van cognitieve aftakeling. Naar schatting hebben meer dan 80% van de katten tussen de 16 en 20 jaar daar last van. Deze aandoening manifesteert zich als slapeloosheid, desoriëntatie, toegenomen angst en het vergeten van hun routine - bijvoorbeeld waar hun eetbakje of kattenbak staat.

Hoe je ervoor kunt zorgen dat je ouder wordende kat zich comfortabel voelt

Elk aspect van het leven van jouw bejaarde kat kan comfortabeler worden gemaakt door het aanbrengen van simpele, kleine veranderingen, vooral als het einde van het kattenleven in zicht is.

De omgeving van je bejaarde kat

Zorg ervoor dat de favoriete plaatsen van jouw kat gemakkelijk zijn te bereiken door hellingen of kleine trapjes te plaatsen, en omring je kat met haar favoriete speelgoed of bezittingen. Voedsel en water moeten binnen bereik zijn en je kunt de huidige kattenbak vervangen door een exemplaar met lagere zijkanten zodat jouw kat er gemakkelijker in en uit kan stappen.