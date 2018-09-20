Gewichtstoename van uw kat bevorderen
Article
Na een operatie, ziekte of een andere ingrijpende gebeurtenis kan het gewicht van uw kat zijn gedaald tot onder haar ideale gewicht. Voor haar welzijn en de werking van de vitale organen is het belangrijk om uw kat weer terug te krijgen op een gezond gewicht, zonder overtollig vet. Dit vereist de juiste mix van voeding en voedingsroutines.
Het ideale gewicht van uw kat
Voordat u uw kat een voeding voor gewichtstoename geeft, is het cruciaal dat u het ideale gewicht van uw kat kent. U kunt uw kat namelijk gemakkelijk overvoeren. Hierdoor wordt ze te zwaar en dat kan leiden tot allerlei gezondheidscomplicaties. Vraag aan uw dierenarts wat het ideale gewicht van uw kat is en over welke periode de gewichtstoename moet worden verspreid.
Letten op de spijsvertering van uw kat tijdens gewichtstoename
Als uw kat is afgevallen door ziekte, is het essentieel het spijsverteringsstelsel van uw kat niet te overbelasten tijdens de gewichtstoename. De spijsvertering van een kat is gevoeliger dan die van een mens en kan niet tegen een gevarieerd dieet. Dat zou leiden tot maagklachten en nog meer gewichtsverlies.
Verder is het belangrijk dat een voeding voor gewichtstoename de juiste balans van voedingsstoffen heeft, zodat niets verder wordt ontregeld. Energierijke vetten kunnen bijvoorbeeld wel helpen het gewicht van uw kat te verhogen, maar kunnen ook diarree veroorzaken. Evenzo moeten eiwitten - noodzakelijk voor celgroei - hoogwaardig en licht verteerbaar zijn om het spijsverteringsstelsel niet te overbelasten.
De voeding van uw kat tijdens gewichtstoename
Als u uw kat wilt helpen om zwaarder te worden, is het geen goed idee om haar gewoon meer van haar huidige voeding te geven. Haar systeem is mogelijk niet in staat om grote porties te verwerken. Daarbij is haar eetlust waarschijnlijk klein, zodat zij het voer misschien helemaal niet opeet. Extra porties geven leidt mogelijk ook niet tot de specifieke balans van voedingsstoffen die uw kat nodig heeft om aan te komen of na een ziekte te herstellen. Zij zou bijvoorbeeld in plaats daarvan meer profijt kunnen hebben van een specifieke voeding met toegevoegde prebiotica om de microflora in haar maag-darmstelsel weer in balans te brengen en om de gezonde werking van haar spijsverteringsstelsel te ondersteunen.
Voeding voor gewichtstoename van uw kat moet een hoge energiedichtheid hebben. Hierdoor mag uw kat minder eten maar bevat haar voeding nog steeds alles wat zij nodig heeft. Het moet ook heel lekker zijn, zodat haar eetlust wordt gestimuleerd en het moet makkelijk eetbaar zijn. De juiste grootte brokjes of zachtere voeding kan uw kat aanmoedigen om alles op te eten.
Hoe voedt u uw kat zodat zij in gewicht toeneemt
Het is belangrijk dat uw kat tijdens de maaltijd niet gestrest is en zich op haar gemak voelt, zodat zij regelmatig gaat eten en haar gewicht toeneemt. Enkele manieren om dat voor elkaar te krijgen zijn:
- Deel haar dagelijkse portie op in kleinere maaltijden die u regelmatig voor haar klaarzet.
- Warm haar voeding op zodat de aroma's vrijkomen, waardoor ze wordt aangemoedigd om te eten.
- Kijk niet naar uw kat als zij eet. Zij kan dat als stressvol ervaren.
- Dien haar eten op in iets wat zij fijn vindt (zoals haar favoriete schoteltje) en zorg dat ze er gemakkelijk bij kan.
- Zorg dat er verschillende plekken zijn voor eten, de kattenbak, drinken en spelen zodat natuurlijk gedrag wordt nagebootst.
- Praat met uw dierenarts over eetluststimulerende medicijnen voor uw kat
Uw dierenarts kan u adviseren over wat u het beste kunt doen om ervoor te zorgen dat uw kat op een gezonde manier zwaarder wordt totdat zij het juiste gewicht heeft bereikt. Maak een afspraak met uw dierenarts als u niet weet wat u in dit geval moet doen.
Gerelateerde artikelen
Deze pagina delen