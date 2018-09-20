Gewichtstoename van uw kat bevorderen

Na een operatie, ziekte of een andere ingrijpende gebeurtenis kan het gewicht van uw kat zijn gedaald tot onder haar ideale gewicht. Voor haar welzijn en de werking van de vitale organen is het belangrijk om uw kat weer terug te krijgen op een gezond gewicht, zonder overtollig vet. Dit vereist de juiste mix van voeding en voedingsroutines.

Het ideale gewicht van uw kat

Voordat u uw kat een voeding voor gewichtstoename geeft, is het cruciaal dat u het ideale gewicht van uw kat kent. U kunt uw kat namelijk gemakkelijk overvoeren. Hierdoor wordt ze te zwaar en dat kan leiden tot allerlei gezondheidscomplicaties. Vraag aan uw dierenarts wat het ideale gewicht van uw kat is en over welke periode de gewichtstoename moet worden verspreid.

Letten op de spijsvertering van uw kat tijdens gewichtstoename

Als uw kat is afgevallen door ziekte, is het essentieel het spijsverteringsstelsel van uw kat niet te overbelasten tijdens de gewichtstoename. De spijsvertering van een kat is gevoeliger dan die van een mens en kan niet tegen een gevarieerd dieet. Dat zou leiden tot maagklachten en nog meer gewichtsverlies.

Verder is het belangrijk dat een voeding voor gewichtstoename de juiste balans van voedingsstoffen heeft, zodat niets verder wordt ontregeld. Energierijke vetten kunnen bijvoorbeeld wel helpen het gewicht van uw kat te verhogen, maar kunnen ook diarree veroorzaken. Evenzo moeten eiwitten - noodzakelijk voor celgroei - hoogwaardig en licht verteerbaar zijn om het spijsverteringsstelsel niet te overbelasten.