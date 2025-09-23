Het chippen van katten is verplicht in België: waarom is dit belangrijk?
Als je kat vermist wordt, wil je natuurlijk niets liever dan je kat zo snel mogelijk terugvinden. Het verplicht chippen van katten in België, helpt daarbij. In dit artikel ontdek je wat chippen precies is en hoe dit kan helpen om je kat weer bij je terug te brengen. Daarnaast lees je wat je allemaal kan doen als je kat verloren is geraakt.
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Verplicht chippen van katten in België
Sinds 2017 moeten katten in België geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd worden. Zeker wanneer de kat verkocht of weggeven wordt. De persoon die de kat weggeeft of verhandelt, is hiervoor verantwoordelijk, ook als de kat gratis wordt weggegeven.
De kat moet gechipt en geregistreerd zijn in de centrale databank CatID voor de leeftijd van 12 weken. Meer informatie over het verplicht chippen van katten in België is te vinden op de website van de Vlaamse overheid.
Deze wetgeving betekent ook, dat je geen kat mag aanschaffen of overnemen die niet gechipt en geregistreerd is.
Wat is het chippen en registreren van katten precies?
Een chip wordt ook wel microchip of transponder genoemd. Het is een buisje van microglas, ter grootte van een rijstkorrel. Daarin zit een klein elektronisch apparaatje, waarin het unieke chipnummer van de kat is opgeslagen.
Het chippen van katten wordt gedaan door een dierenarts. Het gebeurt met een injectie (een prik). Hij of zij plaatst de chip onder de huid, meestal aan de linkerkant van de hals.
De dierenarts registreert het chipnummer in de centrale databank CatID samen met de kenmerken van het dier: ras, geboortedatum, geslacht en met de gegevens van de verantwoordelijke: naam, rijksregisternummer, adres, telefoonnummer en eventueel mailadres.
Het nummer van de chip kan alleen worden afgelezen met een speciaal afleesapparaat. Dit hebben dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties. Wordt jouw verloren, gechipte kat daar binnen gebracht? Dan wordt het chipnummer afgelezen en opgezocht in CatID. Zo kunnen zij te weten komen van wie de kat is en contact met je opnemen.
Daarvoor is het belangrijk dat de registratiegegevens in CatID correct zijn. Ze moeten worden aangepast als je verhuist of als de kat naar een nieuwe eigenaar gaat.
Naast chippen, kan een halsband met contactinformatie een goed idee zijn
Een halsband met een opvallende kleur is gemakkelijk te zien en geeft aan dat een kat van iemand is. Met contactgegevens op of aan de halsband, is het gemakkelijk om jou als eigenaar te bereiken.
Zonder halsband kunnen mensen denken dat je kat een zwerfkat is. Zo kan een binnenkat die naar buiten is geglipt, erg bang zijn. En kan het lijken of het om een zwerfkat gaat.
Welke halsband is het veiligst voor je kat?
Een halsband kan gevaarlijk zijn als je kat daarmee ergens achter blijft haken. Een halsband die breekt als je kat vast komt te zitten, is daarom het veiligst. Je kat wordt dan bevrijd, maar is wel zijn of haar halsband kwijt. Gelukkig heeft je kat dan altijd nog de chip, waarmee dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties jou als eigenaar kunnen contacteren.
Sommige katten willen écht geen halsband dragen of krijgen er last van. Maar de meeste katten zullen er binnen een paar dagen aan gewend zijn. Vindt je kat het niet fijn als er een adreskokertje of -plaatje aan het halsbandje hangt? Dan kun je ook je telefoonnummer op de band schrijven.
De halsband van je kat moet strak genoeg zitten, zonder te knellen. Als je één vinger tussen de halsband en de hals van je kat kunt schuiven, past het goed. Gaat je kat graag buiten op avontuur? Zorg dan dat je een reservehalsband bij de hand hebt voor het geval je kat hem kwijtraakt.
Welke gegevens op of aan de halsband?
Het liefst plaats je zoveel mogelijk informatie in het adreskokertje of op het plaatje. Zoals de naam van de kat, jouw naam en telefoonnummer. En als het nodig is, ook belangrijke medische informatie.
Heb je een binnenkat? Dan is het handig als er ook op de halsband staat: 'Ik mag niet naar buiten'. Of 'Ik ben een binnenkat'. Als iemand je kat toch buiten ziet, is deze persoon meteen op de hoogte dat dit niet de bedoeling is. En kan diegene meteen contact met je opnemen.
Als er weinig ruimte is voor contactinformatie, dan is je telefoonnummer het allerbelangrijkst. Ben je zelf niet altijd bereikbaar of heeft je kat medische problemen? Dan kun je overwegen om ook het telefoonnummer van je dierenarts erop te zetten.
Hebben binnenkatten identificatie nodig?
Ja. Een groot deel van de vermiste katten zijn binnenkatten. Ze kunnen ontsnappen als er per ongeluk een deur of raam open staat. Ook kan een binnenkat - net als een buitenkat - verloren raken in een noodsituatie, zoals een brand of natuurramp. Tot slot, kunnen katten ook ontsnappen uit een tuigje.
Een chip en een halsband met contactgegevens, vergroten de kans dat je kat wordt teruggevonden.
Kat verloren, wat te doen?
De meeste katten blijven dicht bij huis
Zoek daarom eerst in je buurt. Vermiste binnenkatten worden meestal dichtbij de plek waar ze ontsnapt zijn gevonden. Voor buitenkatten kan dit ook verder van huis zijn.
Laat op belangrijke plekken weten dat je kat verloren loopt
Laat dierenklinieken en dierenasiels in de omgeving weten dat je kat verloren is geraakt. Daarnaast zijn er ook verschillende websites waarop je een vermist huisdier kan melden. Ook social media pagina's en appgroepen in je eigen buurt kunnen helpen. Plaats foto's en zoveel mogelijk informatie over je kat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lichaamskenmerken waaraan je kat te herkennen is. Vergeet ook belangrijke medische informatie niet, zoals een ziekte waarvoor je kat medicijnen krijgt.
Geef niet op
Blijf het zoeken in je omgeving volhouden, omdat daar de kans het grootst is om je kat terug te vinden. Het kan tijd kosten.
Wat te doen als je een mogelijk verloren kat vindt?
Als je ooit een verdwaalde of verloren kat vindt, dan kun je het beste contact opnemen met een dierenkliniek in de buurt. Dan kan het chipnummer worden afgelezen en de eigenaar worden opgezocht. Je kan daarnaast op zoek gaan online en op sociale media of iemand deze kat mist. Ook kun je zelf een berichtje plaatsen op pagina's in je buurt. Op die manier werkt het twee kanten op. Het chipnummer is echter de meest zekere manier om te weten van wie de kat is.
Affiches in de omgeving
Ook affiches kunnen helpen een vermiste kat terug te vinden. Plaats affiches met een duidelijke foto, belangrijke informatie over je kat en je contactgegevens. Hoe eerder je dit doet, hoe beter.
Zorg voor de juiste contactgegevens
Zonder de juiste contactgegevens is het veel moeilijker om te ontdekken wie de eigenaar is van een kat. Dus ga je verhuizen? Of verandert je telefoonnummer? Vergeet dan niet om de contactgegevens van de chip aan te passen. Draagt je kat een halsband met contactgegevens, pas die dan ook aan.
Of je nu een binnenkat of een buitenkat hebt, in beide gevallen kan je kat verloren lopen. De mensen die je kat vinden, moeten jou als eigenaar gemakkelijk kunnen opsporen. Het verplicht chippen en registreren van je kat, en alles wat je nog meer kan doen als je kat verloren is geraakt, kan helpen om jouw maatje weer bij je terug te brengen.
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