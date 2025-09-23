Het chippen van katten is verplicht in België: waarom is dit belangrijk?

Sinds 2017 moeten katten in België geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd worden. Zeker wanneer de kat verkocht of weggeven wordt. De persoon die de kat weggeeft of verhandelt, is hiervoor verantwoordelijk, ook als de kat gratis wordt weggegeven.

De kat moet gechipt en geregistreerd zijn in de centrale databank CatID voor de leeftijd van 12 weken. Meer informatie over het verplicht chippen van katten in België is te vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Deze wetgeving betekent ook, dat je geen kat mag aanschaffen of overnemen die niet gechipt en geregistreerd is.