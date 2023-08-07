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Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised
Ageing 11+ Sterilised

Ageing 11+ Sterilised

Droog voeding voor Kat

Volledig diervoeder voor gesteriliseerde/gecastreerde katten vanaf 11 jaar

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Beschikbare groottes

400 gg 400

2 kgkg 2

4 kgkg 4

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PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® AGEING 11+ STERILISED is een droogvoeding voor gesteriliseerde of gecastreerde katten vanaf 11 jaar. ROYAL CANIN® AGEING 11+ STERILISED is speciaal ontwikkeld voor en getest op senior katten. De brokjes zijn makkelijk te kauwen voor een aangename voedingservaring. Deze formule, met ons HealthyAge7™ Complex, biedt een nauwkeurige voedingssamenstelling om 7 belangrijke dimensies van gezondheid en vitaliteit te helpen behouden bij senior katten: Eetlust & Gewicht: bijzonder smakelijk met aangepast energiegehalte om aan de voorkeuren te voldoen en een ideaal gewicht te helpen behouden. Spijsvertering: bevat prebiotische vezels en zeer goed verteerbare eiwitten om de gezondheid van de spijsvertering te ondersteunen. Mobiliteit: bevat EPA+DHA en chondroïtine om de gezondheid van de gewrichten en de mobiliteit te ondersteunen. Huid & Vacht: het linolzuur en het zink helpen de gezondheid van de huid en vacht te behouden. Nieren: bevat hoogwaardige eiwitten en een aangepast fosforgehalte om de gezondheid van de nieren te ondersteunen. Hersenen & Zicht: bevat tryptofaan, EPA+DHA, taurine en vitamine A om de hersenfunctie en het zicht te ondersteunen. Immuniteit: bevat vitamine C en E, taurine, bètacaroteen en lycopeen om het immuunsysteem te helpen ondersteunen.

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VOORDELEN

HealthyAge7™ FOP

HealthyAge7™ Complex 1. NIEREN 2. HUID & VACHT 3. MOBILITEIT 4. EETLUST & GEWICHT 5. SPIJSVERTERING 6. HERSENEN & ZICHT 7. IMMUNITEIT

HealthyAge7™ BOP

Nauwkeurige voedingsformule met ons HealthyAge7™ Complex om 7 dimensies van optimale gezondheid en vitaliteit te helpen behouden bij gesteriliseerde/gecastreerde katten vanaf 11 jaar: -Nieren: hoogwaardige eiwitten en aangepast fosforgehalte -Huid & Vacht: linolzuur en zink -Mobiliteit: EPA+DHA en chondroïtine -Eetlust & Gewicht: bijzonder smakelijk met aangepast energiegehalte -Spijsvertering: prebiotische vezels en zeer goed verteerbare eiwitten -Hersenen & Zicht: tryptofaan, EPA+DHA, taurine, vitamine A -Immuniteit: vitaminen C en E, taurine, bètacaroteen, lycopeen

MAKKELIJK TE KAUWEN BROKKEN

Makkelijk te kauwen brokken, ontwikkeld voor en getest op senior katten

INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN