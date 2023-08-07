PRODUCTDETAILS
ROYAL CANIN® AGEING 11+ STERILISED is een droogvoeding voor gesteriliseerde of gecastreerde katten vanaf 11 jaar. ROYAL CANIN® AGEING 11+ STERILISED is speciaal ontwikkeld voor en getest op senior katten. De brokjes zijn makkelijk te kauwen voor een aangename voedingservaring. Deze formule, met ons HealthyAge7™ Complex, biedt een nauwkeurige voedingssamenstelling om 7 belangrijke dimensies van gezondheid en vitaliteit te helpen behouden bij senior katten: Eetlust & Gewicht: bijzonder smakelijk met aangepast energiegehalte om aan de voorkeuren te voldoen en een ideaal gewicht te helpen behouden. Spijsvertering: bevat prebiotische vezels en zeer goed verteerbare eiwitten om de gezondheid van de spijsvertering te ondersteunen. Mobiliteit: bevat EPA+DHA en chondroïtine om de gezondheid van de gewrichten en de mobiliteit te ondersteunen. Huid & Vacht: het linolzuur en het zink helpen de gezondheid van de huid en vacht te behouden. Nieren: bevat hoogwaardige eiwitten en een aangepast fosforgehalte om de gezondheid van de nieren te ondersteunen. Hersenen & Zicht: bevat tryptofaan, EPA+DHA, taurine en vitamine A om de hersenfunctie en het zicht te ondersteunen. Immuniteit: bevat vitamine C en E, taurine, bètacaroteen en lycopeen om het immuunsysteem te helpen ondersteunen.
VOORDELEN
HealthyAge7™ FOP
HealthyAge7™ Complex 1. NIEREN 2. HUID & VACHT 3. MOBILITEIT 4. EETLUST & GEWICHT 5. SPIJSVERTERING 6. HERSENEN & ZICHT 7. IMMUNITEIT
HealthyAge7™ BOP
Nauwkeurige voedingsformule met ons HealthyAge7™ Complex om 7 dimensies van optimale gezondheid en vitaliteit te helpen behouden bij gesteriliseerde/gecastreerde katten vanaf 11 jaar: -Nieren: hoogwaardige eiwitten en aangepast fosforgehalte -Huid & Vacht: linolzuur en zink -Mobiliteit: EPA+DHA en chondroïtine -Eetlust & Gewicht: bijzonder smakelijk met aangepast energiegehalte -Spijsvertering: prebiotische vezels en zeer goed verteerbare eiwitten -Hersenen & Zicht: tryptofaan, EPA+DHA, taurine, vitamine A -Immuniteit: vitaminen C en E, taurine, bètacaroteen, lycopeen
MAKKELIJK TE KAUWEN BROKKEN
Makkelijk te kauwen brokken, ontwikkeld voor en getest op senior katten
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
|IDEAAL GEWICHT (kg)
|IDEAAL GEWICHT
|LICHT OVERGEWICHT
|3
|45g (4/8 maatbeker)
|36g (3/8maatbeker)
|4
|55g (4/8 maatbeker)
|44g (3/8maatbeker)
|5
|64g (5/8 maatbeker)
|51g (4/8maatbeker)
|6
|73g (6/8 maatbeker)
|59g (5/8maatbeker)