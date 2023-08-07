ROYAL CANIN® Babycat Milk is geschikt voor pasgeboren kittens vanaf de geboorte tot het spenen. De formule is speciaal samengesteld om kittens te voeden als er onvoldoende moedermelk is of als de kwaliteit van de moedermelk te laag is. De samenstelling benadert zo goed mogelijk die van de moedermelk. ROYAL CANIN® Babycat Milk is makkelijk te bereiden en lost onmiddellijk op tot een volledige homogene melk voor kittens. ROYAL CANIN® Babycat Milk bevat DHA, een essentieel omega 3-vetzuur dat van nature aanwezig is in de moedermelk en dat van belang is voor de ondersteuning van de hersenontwikkeling van je kitten. Volg de voedingsrichtlijnen op de verpakking om ervoor te zorgen dat je kitten de juiste hoeveelheden krijgt voor een optimale ondersteuning.