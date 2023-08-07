PRODUCTDETAILS
ROYAL CANIN® Babycat Milk is geschikt voor pasgeboren kittens vanaf de geboorte tot het spenen. De formule is speciaal samengesteld om kittens te voeden als er onvoldoende moedermelk is of als de kwaliteit van de moedermelk te laag is. De samenstelling benadert zo goed mogelijk die van de moedermelk. ROYAL CANIN® Babycat Milk is makkelijk te bereiden en lost onmiddellijk op tot een volledige homogene melk voor kittens. ROYAL CANIN® Babycat Milk bevat DHA, een essentieel omega 3-vetzuur dat van nature aanwezig is in de moedermelk en dat van belang is voor de ondersteuning van de hersenontwikkeling van je kitten. Volg de voedingsrichtlijnen op de verpakking om ervoor te zorgen dat je kitten de juiste hoeveelheden krijgt voor een optimale ondersteuning.
VOORDELEN
ONTWIKKELING VAN DE HERSENEN MET DHA
Verrijkt met DHA, een omega-3 vetzuur waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de ontwikkeling van de hersenen van de kitten ondersteunt.
GEZONDHEID VAN HET IMMUUNSYSTEEM
Ondersteunt de ontwikkeling van een gezond immuunsysteem van de kitten.
ONDERSTEUNT DE DARMFLORA
Combinatie van prebiotica en zeer goed verteerbare eiwitten om een gezond evenwicht van de darmflora te helpen bevorderen voor een gezonde spijsvertering. Deze formule is bijzonder geschikt voor het onvolgroeide spijsverteringsstelsel van kittens om de groei en een gezonde spijsvertering te bevorderen met een aangepast gehalte aan lactose en zonder zetmeel.
EENVOUDIG AAN TE MAKEN
De BABYCAT MILK formule lost onmiddellijk op, waardoor een volledig homogene melkvervanger ontstaat (zie gebruiksaanwijzing).
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
|Leeftijd (week)
|Maaltijd / dag
|Hoeveelheid melk / maaltijd / kitten
|1
|7
|2 - 4 ml
|2
|6
|5 - 10 ml
|3
|5
|10 - 15 ml
|4
|5
|10 - 15 ml
|5
|4
|10 - 15 ml
|6
|4
|10 - 15 ml