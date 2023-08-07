Fussy Exigent

ROYAL CANIN® Fussy is speciaal ontwikkeld voor volwassen kieskeurige katten die de neiging hebben om hun voeding te laten staan. Het voeden van kieskeurige eters kan een uitdaging zijn. Onze gebalanceerde formule is ontwikkeld door experts in kattenvoeding om zelfs de meest kieskeurige katten tevreden te stellen. Deze op maat gemaakte voeding is gebalanceerd en zeer smakelijk, dankzij de speciale samenstelling van aroma's en een krokante broktextuur. ROYAL CANIN® Fussy heeft hoge energie- en eiwitgehalten die kieskeurige katten helpt een gezond gewicht te behouden. Deze nieuwste voeding heeft een hoog eiwitgehalte van 40% dat helpt om zelfs de meest kieskeurige katten tevreden te stellen. Het ondersteunt ook de gezondheid van de urinewegen en is geschikt voor gesteriliseerde katten. Om de maaltijden voor kieskeurige eters zo smakelijk mogelijk te maken, combineert de Fussy-formule de unieke eigenschappen van onze 3 voormalige Exigent-voedingen; Savour, Aroma en Protein, in één smakelijk product: ROYAL CANIN® Fussy. ROYAL CANIN® Fussy is zorgvuldig samengesteld om te voldoen aan de unieke behoeften van kieskeurige eters en biedt voeding die zelfs de meest kieskeurige katten aanspreekt. Volg de voedingsgids op de verpakking voor de juiste portiegrootte.