Maine Coon Adult natvoer

Je Maine Coon is gezond, toch? Of zouden haar gewrichten nog soepeler kunnen bewegen? De grootste raskat ter wereld heeft door haar forse postuur en zware botten namelijk sneller last van zijn gewrichten. En ook haar hart verdient extra aandacht. Veel energie Wat een kat! Ze kan tot 10 kilo zwaar worden en tot 1 meter lang. Buiten is de Maine Coon heerser van de buurt en letterlijk een groot jager. Dat kost veel energie. De Maine Coon is dan ook een gulzige eter. Ze pakt haar voedsel met de bovenkant van de tong en werkt dit het liefst zonder kauwen naar binnen. Daarom hebben we de samenstelling van de brokjes aangepast. Ondersteunt hart en vacht De rasspecifieke brokjes in saus zijn samengesteld volgens een geconcentreerde formule met een hoog energiegehalte. Dat is beter voor de opname van alle gezonde ingrediënten. Maine Coon Adult natvoeding van ROYAL CANIN® ondersteunt zowel de botten en gewrichten als de spieren. Erg belangrijk bij zo’n grote kat. Speciale voedingsstoffen dragen bij aan de normale werking van het hart. En het helpt om de vacht zacht en glanzend te houden.

