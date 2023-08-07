Volledig diervoeder voor katten - Speciaal voor de moederpoes en haar kittens - Voor drachtige en zogende poezen - Voor kittens in de eerste groeifase (van 1 tot 4 maanden) en speenperiode (extra zachte mousse). Gebruiksaanwijzing: Zie voedingstabel. Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is.Tijdens de eerste 3 weken van hun leven zijn kittens afhankelijk van de moedermelk. Vervolgens beginnen ze belangstelling te tonen voor halfvast voedsel, waarbij ze eerst likken aan wat moeder aan het eten is, en dan leren kauwen. Daarom is het aangewezen om drachtige en zogende katten een voedzame voeding te geven die afgestemd is op hun unieke voedingsbehoeften en die van hun kittens. ROYAL CANIN® Mother & Babycat is speciaal aangepast aan de hoge energiebehoefte van je kat tijdens de dracht en de lactatie. Daarnaast is het product ook samengesteld om de gezonde ontwikkeling van kittens tot 4 maanden oud te ondersteunen. Pasgeboren kittens krijgen beschermende antilichamen binnen via de eerste moedermelk, colostrum genaamd, maar deze bescherming wordt na verloop van tijd zwakker. ROYAL CANIN® Mother & Babycat bevat een complex van voedingsstoffen met vitamine C en E om een gezonde ontwikkeling van het immuunsysteem te ondersteunen. De formule is verrijkt met omega 3-vetzuren (DHA) om de ontwikkeling van de hersenen en een gezond zicht te ondersteunen. Dankzij een combinatie van prebiotica (MOS) en hoogverteerbare eiwitten helpt ROYAL CANIN® Mother & Babycat ook een gezond evenwicht in de darmflora te ondersteunen voor een goede spijsvertering. De brokken van ROYAL CANIN® Mother & Babycat zijn gemakkelijk in het water te weken tot een smakelijke paptextuur die ideaal is voor het spenen van kittens en om hun hydratatie te ondersteunen. Wist je dat de voedingsbehoeften van kittens veranderen naarmate ze groeien? Na amper 16 weken hebben ze al voeding nodig die specifiek aangepast is aan hun voedingsbehoeften in de volgende groeifase. Daarom raden wij aan om dan over te stappen op producten uit het assortiment ROYAL CANIN® Kitten. Bij Royal Canin zetten we ons in voor een betere wereld voor katten en honden. Al meer dan 50 jaar werken we nauw samen met fokkers, dierenartsen en andere deskundigen op het gebied van huisdieren, waarbij we kennis en resultaten van wetenschappelijk onderzoek delen om tot een toegewijde benadering te komen met nauwkeurig geformuleerde op maat gemaakte voeding. Al onze producten worden onderworpen aan uitgebreide kwaliteitscontroles om een optimale kwaliteit te garanderen. Wij gebruiken voedingsstoffen met natuurlijke antioxidanten en zonder kunstmatige kleur- of smaakstoffen. Kies voor ROYAL CANIN® Mother & Babycat om voor een complete en uitgebalanceerde voeding te zorgen voor je kat én haar kittens.