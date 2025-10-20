ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Sinds 1968 gelooft Royal Canin dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van onze katten en honden. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met huisdierprofessionals en -experts, hebben wij daarom ROYAL CANIN® veterinaire voedingen ontwikkeld die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met bepaalde gevoeligheden. Houd de huid en vacht van jouw kat gezond met ROYAL CANIN® Skin & Coat ROYAL CANIN® Skin & Coat is een speciaal samengestelde voeding voor katten ter ondersteuning van de huidfunctie bij huidaandoeningen en overmatige haaruitval. Ondersteunt de barrièrefunctie van de huid Samengesteld om de natuurlijke beschermende barrière van de huid te ondersteunen voor een optimale gezondheid van de huid. Huid en vacht Bevat specifieke voedingsstoffen, waaronder EPA en DHA, ter ondersteuning van een gezonde huid en glanzende vacht bij katten met een gevoelige huid. Antioxidanten Een synergetisch complex van antioxidanten om vrije radicalen te helpen neutraliseren en het weefsel en de cellen van jouw kat te beschermen. S/O index Voedingen met het S/O Index logo helpen de urinewegen gezond te houden. Belangrijk om te weten Omdat dit een ROYAL CANIN® dieetvoeding is, is het belangrijk dat je deze voeding alleen aan je kat geeft als dit is geadviseerd door je dierenarts. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt, zeker in combinatie met natvoeding. Droog- en natvoeding combineren Elke kat heeft haar eigen voorkeuren. Probeer daarom de ROYAL CANIN® Skin & Coat droogvoeding eens te combineren met ROYAL CANIN® Skin & Coat natvoeding. Door je kat zowel droog- als natvoeding te geven, bied je haar verschillende texturen aan, wat bij kan dragen aan smakelijkheid en een regelmatiger, voorspelbaar eetgedrag. Natvoeding heeft sterkere geuren en bevat veel vocht om je huisdier gehydrateerd te houden, terwijl droogvoeding wat makkelijker kan zijn om op te pakken en meer ondersteuning geeft aan het gebit, voor katten die daarbij wat hulp kunnen gebruiken.