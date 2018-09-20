​Zorgen voor uw hond bij koud weer

Voordat de winterkou officieel invalt, is het raadzaam een paar algemene voorzorgsmaatregelen te treffen zodat uw huisdier gezond en veilig de winter doorkomt. Begin met een bezoek aan de dierenarts voor een preventief onderzoek, waarbij gecontroleerd wordt of er gezondheidsproblemen zijn.

Geloof het of niet, een goede vachtverzorging is ook een belangrijk onderdeel van het gezond blijven tijdens de wintermaanden. Zware en gematteerde vachten beschermen de huid van de hond niet voldoende tegen extreem koude temperaturen. Controleer als uw hond veel buitenshuis is, regelmatig zijn oren en poten op bevriezing. Het is belangrijk om tijdens de winter het haar tussen de voetzolen kort te houden om de opeenhoping van ijs tussen de tenen tot een minimum te beperken.

Activiteiten buitenshuis bij koud weer

Hoewel wij mensen in de wintermaanden de bank en een comfortabel bed aantrekkelijker vinden dan buiten zijn, is het belangrijk dat uw hond een goede oefeningsroutine aanhoudt om overgewicht te voorkomen en het risico om gestrest, lusteloos en lui te worden te verkleinen. Vooral puppy's kunnen gedragsproblemen ontwikkelen, zoals jammeren, overmatig blaffen, graven, kauwen, bijten of te ruw spelen, als ze niet de juiste oefening krijgen en hun energie niet kwijtraken.



Maak het buiten zijn leuk door in plaats van een kort uitje in de achtertuin naar het park te gaan of een natuurpad te verkennen. Zelfs als u een nieuwe wandelroute kiest, zal dit de zintuigen van uw hond prikkelen met nieuwe visuele stimulatie en geuren. U kunt nieuwe speelactiviteiten voor in de achtertuin verzinnen zoals het maken van een hindernissenbaan of door nieuw speelgoed aan te bieden. Het belangrijkste is om uw hond tijdens deze koude maanden actief te houden.