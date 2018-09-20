Zorgen voor uw hond bij koud weer
Voordat de winterkou officieel invalt, is het raadzaam een paar algemene voorzorgsmaatregelen te treffen zodat uw huisdier gezond en veilig de winter doorkomt. Begin met een bezoek aan de dierenarts voor een preventief onderzoek, waarbij gecontroleerd wordt of er gezondheidsproblemen zijn.
Geloof het of niet, een goede vachtverzorging is ook een belangrijk onderdeel van het gezond blijven tijdens de wintermaanden. Zware en gematteerde vachten beschermen de huid van de hond niet voldoende tegen extreem koude temperaturen. Controleer als uw hond veel buitenshuis is, regelmatig zijn oren en poten op bevriezing. Het is belangrijk om tijdens de winter het haar tussen de voetzolen kort te houden om de opeenhoping van ijs tussen de tenen tot een minimum te beperken.
Activiteiten buitenshuis bij koud weer
Hoewel wij mensen in de wintermaanden de bank en een comfortabel bed aantrekkelijker vinden dan buiten zijn, is het belangrijk dat uw hond een goede oefeningsroutine aanhoudt om overgewicht te voorkomen en het risico om gestrest, lusteloos en lui te worden te verkleinen. Vooral puppy's kunnen gedragsproblemen ontwikkelen, zoals jammeren, overmatig blaffen, graven, kauwen, bijten of te ruw spelen, als ze niet de juiste oefening krijgen en hun energie niet kwijtraken.
Maak het buiten zijn leuk door in plaats van een kort uitje in de achtertuin naar het park te gaan of een natuurpad te verkennen. Zelfs als u een nieuwe wandelroute kiest, zal dit de zintuigen van uw hond prikkelen met nieuwe visuele stimulatie en geuren. U kunt nieuwe speelactiviteiten voor in de achtertuin verzinnen zoals het maken van een hindernissenbaan of door nieuw speelgoed aan te bieden. Het belangrijkste is om uw hond tijdens deze koude maanden actief te houden.
Voeden op basis van activiteitsniveau en lichaamstype
Over het algemeen verbranden puppy's en jonge honden meer calorieën, waardoor ze een hogere energiebehoefte hebben. Kies een voeding met hoogwaardige eiwitten en vetten om aan hun energiebehoeften te voldoen. Oudere, minder actieve honden hebben een lagere energiebehoefte en hebben een voeding nodig dat is afgestemd op die behoeften.
Kleine honden moeten elke dag meer energie uit hun voer kunnen halen dan grotere honden. Vergeet niet dat honden specifieke voedselbehoeften hebben op basis van hun gezondheid, activiteitsniveau en leeftijd.
Ongeacht de grootte, ras of leeftijd, tijdens koude wintermaanden verhogen zowel tweevoeters als viervoeters intuïtief hun calorie-inname. Het is dus belangrijk dat u zorgt dat uw hond regelmatig aan lichaamsbeweging doet.
Hoe u stressverschijnselen signaleert die aan het weer zijn gerelateerd
"Vadertje vorst die aan meer dan mijn neus knibbelt" is een grappige songtekst, maar in werkelijkheid is uw hond nog gevoeliger voor vervelende gevolgen van koud weer dan u.
Hoewel veel honden een dikke vacht hebben die hen helpt warm te blijven bij lage temperaturen, hebben sommige kleine, kortharige hondenrassen, puppy's en seniore honden voordeel bij extra warmte die een trui of vest kan bieden. Kies een kledingstuk dat is gemaakt van een waterafstotend materiaal dat goed op het lichaam aansluit, maar voldoende ruimte biedt voor warme lucht die tussen het lichaam en het materiaal kan circuleren.
Let goed op eenduidige signalen die erop wijzen dat uw hond last heeft van de winterkou. Deze signalen kunnen zijn: zichtbaar rillen, ineenkrimpen, herhaaldelijk de voeten optillen of constant proberen om weer binnen te komen. Een goede vuistregel is dat als de temperatuur te koud is voor u, hetzelfde geldt voor uw huisdier.
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