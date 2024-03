Labrador Retriever 5+

PRODUCTDETAILS

ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult 5+ is een rasspecifieke voeding die speciaal is samengesteld ter ondersteuning van een gezond verouderingsproces voor labrador retrievers van 5 jaar en ouder. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult 5+ bevat een synergetische combinatie van antioxidanten om de cellen van je labrador retriever gezond te helpen houden en een verlaagd fosforgehalte om een goede werking van de nieren te ondersteunen. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult 5+ heeft een aangepast vet- en caloriegehalte om je hond zijn ideale gewicht te helpen behouden en de belasting van de gewrichten te beperken. De voedingsstoffen helpen de spiermassa en gezondheid van de gewrichten te ondersteunen. De brok van ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult 5+ is speciaal ontworpen voor de labrador retriever en kan ook geweekt worden met warm water, zodat hij zachter en makkelijker te eten wordt. Om aan de individuele voorkeuren van elke hond te beantwoorden, kan je ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult ook combineren met de natvoeding SHN Maxi Ageing 8+. Verkies je een combinatie van droog- en natvoeding? Volg dan onze voedingsrichtlijnen om je hond de optimale hoeveelheid van beide te geven.

Meer lezen