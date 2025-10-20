ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy is geschikt voor puppy’s tot 15 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw jonge labrador retriever. Aangezien het immuunsysteem van je puppy zich geleidelijk ontwikkelt, bevat ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy een synergetisch antioxidantencomplex (met onder andere vitamine E) om zijn natuurlijke afweer te ondersteunen tijdens deze belangrijke groeiperiode. Dankzij het aangepaste gehalte aan energie, eiwit, calcium en fosfor draagt ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy bij aan de gezonde ontwikkeling van de botstructuur van je opgroeiende puppy. De voeding helpt ook een stabiele gewichtstoename te bevorderen, zodat je puppy tijdens zijn groei een optimaal gewicht behoudt. Daarnaast bevat ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy een combinatie van voedingsstoffen met zeer goed verteerbare eiwitten (L.I.P.) en prebiotica (FOS) om een gezonde spijsvertering te ondersteunen en het evenwicht van zijn darmflora te helpen behouden. Dit is bovendien bevorderlijk voor de kwaliteit van de ontlasting. De brok van ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy is speciaal op maat gemaakt en afgestemd op de behoeften van je labradorpuppy. De vorm en grootte van de brokken zorgen ervoor dat je puppy ze makkelijk kan oppakken en kauwen, terwijl de textuur de algemene smakelijkheid vergroot.