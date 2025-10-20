PRODUCTDETAILS
ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy is geschikt voor puppy’s tot 15 maanden en is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van jouw jonge labrador retriever. Aangezien het immuunsysteem van je puppy zich geleidelijk ontwikkelt, bevat ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy een synergetisch antioxidantencomplex (met onder andere vitamine E) om zijn natuurlijke afweer te ondersteunen tijdens deze belangrijke groeiperiode. Dankzij het aangepaste gehalte aan energie, eiwit, calcium en fosfor draagt ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy bij aan de gezonde ontwikkeling van de botstructuur van je opgroeiende puppy. De voeding helpt ook een stabiele gewichtstoename te bevorderen, zodat je puppy tijdens zijn groei een optimaal gewicht behoudt. Daarnaast bevat ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy een combinatie van voedingsstoffen met zeer goed verteerbare eiwitten (L.I.P.) en prebiotica (FOS) om een gezonde spijsvertering te ondersteunen en het evenwicht van zijn darmflora te helpen behouden. Dit is bovendien bevorderlijk voor de kwaliteit van de ontlasting. De brok van ROYAL CANIN® Labrador Retriever Puppy is speciaal op maat gemaakt en afgestemd op de behoeften van je labradorpuppy. De vorm en grootte van de brokken zorgen ervoor dat je puppy ze makkelijk kan oppakken en kauwen, terwijl de textuur de algemene smakelijkheid vergroot.
VOORDELEN
GEZONDE GROEI & GEWICHT
Draagt bij aan de gezonde ontwikkeling van de botstructuur van de opgroeiende Labrador Retriever puppy en bevordert een harmonieuze gewichtstoename dankzij een aangepaste inname van energie, eiwitten, calcium en fosfor.
ONDERSTEUNING VAN DE NATUULIJKE AFWEER
De groei is een essentiële fase in het leven van je hond: het is de tijd van grote veranderingen, ontdekkingen en nieuwe ontmoetingen. Tijdens deze belangrijke periode ontwikkelt het immuunsysteem van de puppy zich geleidelijk. LABRADOR RETRIEVER PUPPY helpt de natuurlijke afweer van uw puppy te ondersteunen, met name dankzij een complex van antioxidanten waaronder vitamine E.
EXCLUSIEVE BROK
De vorm, grootte, textuur en formule van de brokken zijn aangepast aan de Labrador Retriever puppy.
GEZONDHEID VAN HET SPIJSVETERINGSSTELSEL
Combinatie van voedingsstoffen met hoogwaardige eiwitten (L.I.P.*) en prebiotica (FOS) ter ondersteuning van een gezonde spijsvertering en een evenwichtige darmflora, wat bijdraagt aan een goede kwaliteit van de ontlasting. * Eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid
INFORMATIE OVER VOEDINGSSTOFFEN
|Leeftijd (maanden)
|Volwassen gewicht = 26 kg
|Volwassen gewicht = 32 kg
|Volwassen gewicht = 40 kg
|2 m
|214 g (2 + 3/8 maatbeker)
|226 g ( 2+ 4/8 maatbeker)
|241 g (2 + 6/8 maatbeker)
|3 m
|265 g (3 maatbeker)
|285 g (3 + 2/8 maatbeker)
|313 g (3 + 4/8 maatbeker)
|4 m
|287 g (3 + 2/8 maatbeker)
|312 g (3 + 4/8 maatbeker)
|344 g (3 + 7/8 maatbeker)
|6 m
|328 g (3 + 6/8 maatbeker)
|382 g (4 + 2/8 maatbeker)
|452 g (5 + 1/8 maatbeker)
|8 m
|303 g (3 + 3/8 maatbeker)
|356 g (4 maatbeker)
|425 g (4 + 6/8 maatbeker)
|10 m
|290 g (3 + 2/8 maatbeker)
|341 g ( 3 +7/8 maatbeker)
|417 g (4 + 6/8 maatbeker)
|12 m
|292 g (3 + 2/8 maatbeker)
|342 g (3 + 7/8 maatbeker)
|407 g (4 + 5/8 maatbeker)
|14 m
|289 g (3 + 2/8 maatbeker)
|338 g (3 + 6/8 maatbeker)
|400 (4 + 4/8 maatbeker)
|16 m
|Labrador Adult
|Labrador Adult
|Labrador Adult