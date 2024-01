PRODUCTDETAILS

Je hond is gezond, toch? Of zou zijn gebit meer aandacht kunnen krijgen? Dental Care Medium van ROYAL CANIN® is een speciale gezonde voeding die het gebit verzorgt en tandsteenvorming helpt te verminderen. Gezonde voeding ter ondersteuning van het gebit. Dental Care Medium is een speciale gebitsverzorgende voeding voor je middelgrote hond. Het is een smakelijke voeding die de vorming van tandplak en tandsteen helpt verminderen. Door de speciale structuur, grootte en vorm van de brokken worden de kostbare tanden en kiezen van je hond tijdens het kauwen gereinigd. Dit noemen we mechanisch reinigen. Je hond poetst door het kauwen als het ware zijn tanden. Als je hond al tandsteen heeft, laat dit dan eerst verwijderen door de dierenarts.

