ROYAL CANIN® Exigent Mini is geschikt voor kieskeurige honden met een lichaamsgewicht van maximaal 10 kg en zit vol met voedingsstoffen ter ondersteuning van de gezondheid van je hond. De kussenvormige brokjes van ROYAL CANIN® Exigent Mini hebben een knapperige buitenkant en een zachte binnenkant. Je hond zal dol zijn op de vetten in de krokante buitenkant, terwijl de overheerlijke vulling rijk van smaak is. Alle ROYAL CANIN®-voedingen zijn volwaardig en bevatten hoogkwalitatieve voedingsstoffen, zoals eiwitten, vetten, vezels, vitamines en mineralen, die je hond nodig heeft om zijn gezondheid te ondersteunen. Geloof ons niet alleen op ons woord: ROYAL CANIN® Exigent Mini is een bewezen succes. Een interne studie van Royal Canin heeft aangetoond dat maar liefst 99 procent van de honden de voorkeur geeft aan deze voeding.

