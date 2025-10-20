Volledig diervoeder voor honden - Voor pups van middelgrote rassen (volwassen gewicht van 11 tot 25kg) - Tot 12 maanden. Gebruiksaanwijzing: Zie voedingstabel. Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is.Puppy's maken in korte tijd veel veranderingen door. Tijdens hun intense groeiperiode hebben puppy's van middelgrote rassen voldoende calorieën en de juiste voedingsstoffen nodig om gezond te groeien. In deze periode ontwikkelen hun botten, spieren, zintuigen en zenuwstelsel zich verder. Daarnaast vermindert de hoeveelheid van antilichamen die de puppy meekreeg via de eerste moedermelk, colostrum genaamd. Daarom zijn er onder andere optimale gehalten van juiste eiwitten nodig om het eigen immuunsysteem van de puppy op te bouwen. ROYAL CANIN® Medium Puppy in saus is speciaal samengesteld om de voedingsbehoeften van puppy's van middelgrote rassen te ondersteunen. Deze formule is geschikt voor puppy's van 2 tot 12 maanden die naar schatting een volwassen gewicht van 11 tot 25 kg zullen bereiken. Deze voeding op maat bevat smakelijke brokjes in saus met een grootte, textuur en smaak die optimaal zijn voor groeiende puppy's van middelgrote rassen. Deze formule bevat een complex van voedingsstoffen met vitamine C en E om een gezonde ontwikkeling van het immuunsysteem te ondersteunen. Deze uitgebalanceerde voeding is verrijkt met omega 3-vetzuren (DHA), waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze een gezonde ontwikkeling van de hersenen bij puppy's helpen ondersteunen. Dankzij een combinatie van prebiotica (MOS) en hoogverteerbare eiwitten helpt ROYAL CANIN® Medium Puppy in saus ook een gezond evenwicht van de darmflora te ondersteunen voor een gezonde spijsvertering. ROYAL CANIN® Medium Puppy in saus is ontwikkeld om zelfs bij de meest kieskeurige honden in de smaak te vallen. Deze natvoeding biedt een positieve zintuiglijke ervaring, ondersteunt een gezonde hydratatie en kan perfect gecombineerd worden met droogvoeding van ROYAL CANIN® Medium Puppy. Wist je dat de voedingsbehoeften van puppy's veranderen naarmate ze groeien? Op de leeftijd van 12 maanden hebben middelgrote puppy's voeding nodig die specifiek aangepast is aan hun voedingsbehoeften als volwassen hond. Daarom raden wij aan om dan over te stappen op producten uit het assortiment ROYAL CANIN® Medium Adult. Bij Royal Canin zetten we ons in voor een betere wereld voor katten en honden. Al meer dan 50 jaar werken we nauw samen met fokkers, dierenartsen en andere deskundigen op het gebied van huisdieren, waarbij we kennis en resultaten van wetenschappelijk onderzoek delen om tot een toegewijde benadering te komen met nauwkeurig geformuleerde op maat gemaakte voeding. Al onze producten worden onderworpen aan uitgebreide kwaliteitscontroles om een optimale kwaliteit te garanderen. Wij gebruiken voedingsstoffen zonder toegevoegde kunstmatige conserveermiddelen of kleurstoffen. Kies voor ROYAL CANIN® Medium Puppy in saus om voor een complete en uitgebalanceerde voeding te zorgen voor jouw middelgrote puppy.