Volledig diervoeder voor honden - Voor pups van kleine rassen (volwassen gewicht van 1 tot 10kg) - Tot 10 maanden. Gebruiksaanwijzing: Zie voedingstabel. Zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar is.Puppy's van kleine rassen groeien heel snel. Tijdens hun intense groeiperiode hebben ze voldoende calorieën en de juiste voedingsstoffen nodig om gezond te groeien. In deze periode ontwikkelen hun botten, spieren, zintuigen en zenuwstelsel zich verder. Daarnaast vermindert de hoeveelheid van antilichamen die de puppy meekreeg via de eerste moedermelk, colostrum genaamd. Daarom zijn er onder andere optimale gehalten van juiste eiwitten nodig om het eigen immuunsysteem van de puppy op te bouwen. ROYAL CANIN® Mini Puppy in saus is speciaal samengesteld om de voedingsbehoeften van puppy's van kleine rassen te ondersteunen. Deze formule is geschikt voor puppy's van 2 tot 10 maanden die naar schatting een volwassen gewicht van 4 tot 10 kg zullen bereiken. Deze uitgebalanceerde voeding bevat smakelijke brokjes in saus met een grootte, textuur en smaak die optimaal zijn voor groeiende puppy's van kleine rassen. Deze formule bevat een complex van voedingsstoffen met vitamine C en E om een gezonde ontwikkeling van het immuunsysteem te ondersteunen. Deze uitgebalanceerde voeding is verrijkt met omega 3-vetzuren (DHA), waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze een gezonde ontwikkeling van de hersenen bij puppy's helpen ondersteunen. Dankzij een combinatie van prebiotica (MOS) en hoogverteerbare eiwitten helpt ROYAL CANIN® Mini Puppy in saus ook een gezond evenwicht van de darmflora te ondersteunen voor een gezonde spijsvertering. ROYAL CANIN® Mini Puppy in saus is ontwikkeld om zelfs bij de meest kieskeurige honden in de smaak te vallen. Deze natvoeding biedt een positieve zintuiglijke ervaring, ondersteunt een gezonde hydratatie en kan perfect gecombineerd worden met droogvoeding van ROYAL CANIN® Mini Puppy. Wist je dat de voedingsbehoeften van puppy's veranderen naarmate ze groeien? Op de leeftijd van 10 maanden hebben ze voeding nodig die specifiek aangepast is aan hun voedingsbehoeften als volwassen hond. Daarom raden wij aan om dan over te stappen op producten uit het assortiment ROYAL CANIN® Mini Adult. Bij Royal Canin zetten we ons in voor een betere wereld voor katten en honden. Al meer dan 50 jaar werken we nauw samen met fokkers, dierenartsen en andere deskundigen op het gebied van huisdieren, waarbij we kennis en resultaten van wetenschappelijk onderzoek delen om tot een toegewijde benadering te komen met nauwkeurig geformuleerde op maat gemaakte voeding. Al onze producten worden onderworpen aan uitgebreide kwaliteitscontroles om een optimale kwaliteit te garanderen. Wij gebruiken voedingsstoffen zonder toegevoegde kunstmatige conserveermiddelen of kleurstoffen. Kies voor ROYAL CANIN® Mini Puppy in saus om voor een complete en uitgebalanceerde voeding te zorgen voor jouw kleine puppy.