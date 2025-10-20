ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Sinds 1968 gelooft Royal Canin dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van onze katten en honden. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met huisdierprofessionals en -experts, hebben wij daarom ROYAL CANIN® veterinaire voedingen ontwikkeld die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met bepaalde kwetsbaarheden. Ondersteun een soepele beweging voor je hond met ROYAL CANIN® Mobility Support ROYAL CANIN® Mobility Support bestaat uit zorgvuldig gekozen en samengestelde voedingstoffen om de gewrichten van je hond in goede conditie te helpen houden en een soepele beweging te bevorderen. Gewrichtsondersteuning Om gezonde gewrichten te ondersteunen bevat de voeding Nieuw-Zeelandse groenlipmosselextract. Omega 3 Deze voeding is verrijkt met Omega 3-vetzuren om de gewrichten in goede conditie te helpen houden. Matig caloriegehalte Als honden te zwaar zijn, vormt dat extra belasting voor de gewrichten. Deze voeding bevat een aangepast caloriegehalte om jouw hond op een ideaal lichaamsgewicht te helpen houden en daarmee de gewrichten minder te belasten. Belangrijk om te weten Omdat dit een ROYAL CANIN® dieetvoeding is, is het belangrijk dat je deze voeding alleen aan je hond geeft als dit is geadviseerd door je dierenarts. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt, zeker in combinatie met natvoeding.