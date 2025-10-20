ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition Sinds 1968 gelooft Royal Canin dat voeding een belangrijke rol speelt in het behouden van de gezondheid van onze katten en honden. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek en in samenwerking met huisdierprofessionals en -experts, hebben wij daarom ROYAL CANIN® veterinaire voedingen ontwikkeld die tegemoetkomen aan de specifieke voedingsbehoeften voor huisdieren met bepaalde gevoeligheden. Ondersteun de urinewegen van jouw hond met ROYAL CANIN® Urinary S/O ROYAL CANIN® Urinary S/O is een speciaal samengestelde voeding voor honden voor het oplossen van struvietsteen en ter vermindering van herhaalde struvietsteenvorming. Oplossen van struvietstenen Deze voeding bevat een mix van voedingsstoffen die struvietstenen die in de blaas kunnen voorkomen, helpen op te lossen. Lage RSS-waarde De voeding heeft een lage RSS-waarde om de concentratie van kristalvormende bestanddelen in de urinewegen te helpen verlagen. Urineverdunning Deze voeding helpt de urine van jouw hond te verdunnen en maakt de urine minder vatbaar voor de vorming van struvietstenen. Laag magnesiumgehalte Verlaagd magnesiumgehalte, een natuurlijk bestanddeel van struvietkristallen. Belangrijk om te weten Omdat dit een ROYAL CANIN® dieetvoeding is, is het belangrijk dat je deze voeding alleen aan je hond geeft als dit is geadviseerd door je dierenarts. Mocht je overschakelen naar deze voeding, doe dit dan geleidelijk in een tijdsbestek van 7 dagen. Zorg dat je elke dag zorgvuldig de juiste hoeveelheid voeding afweegt, zeker in combinatie met natvoeding. Droog- en natvoeding combineren Elke hond heeft zijn eigen voorkeuren. Probeer daarom de ROYAL CANIN® Urinary S/O droogvoeding eens te combineren met ROYAL CANIN® Urinary S/O natvoeding. Door je hond zowel droog- als natvoeding te geven, bied je hem verschillende texturen aan, wat bij kan dragen aan smakelijkheid en een regelmatiger, voorspelbaar eetgedrag. Natvoeding heeft sterkere geuren en bevat veel vocht om je huisdier gehydrateerd te houden, terwijl droogvoeding wat makkelijker kan zijn om op te pakken en meer ondersteuning geeft aan het gebit, voor honden die daarbij wat hulp kunnen gebruiken.