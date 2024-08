De ontwikkeling van je puppy bij de leeftijd van 7 maanden

Wat kan je komende maand verwachten?

Ontwikkeling van het skelet

Hoewel je puppy er al uitziet als een volwassen hond, gebeurt er vanbinnen nog een hoop. Zijn skelet is nu bijna volgroeid, maar de groeiplaten zijn nog niet helemaal gesloten en zijn botten moeten nog sterker worden. Blijf dus nog even voorzichtig met de activiteiten van je puppy, zoals in mul zand lopen.

Ontwikkeling van het spier- en zenuwstelsel

Je puppy wordt steeds sterker. Dit zie je aan zijn bouw; hij begint echt op een volwassen hond te lijken. Vergeet niet dat je puppy nog steeds blijft verder groeien tot hij 10 maanden oud is. Tot die tijd is het goed om te kijken naar hoeveel beweging je puppy precies mag en kan hebben.

Ontwikkeling van de hersenen

In de puberteit is je pup iets minder stressbestendig. Het ontmoeten van een andere hond kan daarom spannend zijn en je puppy kan er in deze fase eerder voor kiezen om het gevecht aan te gaan in plaats van te vluchten. Begeleid je puppy goed in deze fase en zorg ervoor dat hij jou volledig vertrouwt. Hij zal dan steun zoeken bij jou als baasje als hij weer iets spannends tegenkomt.

Welk gedrag hoort hierbij?

Ben je de periodes dat je hond niet luistert al een beetje beu? Houd nog even vol! Dit hoort bij zijn puberteit en gaat weer over. Je puppy zal de ene keer beter en de andere keer minder goed luisteren. Dit kan duren tot je hond ongeveer 1,5 jaar oud is.