De ontwikkeling van je puppy bij de leeftijd van 8 maanden

Wat kan je komende maand verwachten?

Ontwikkeling van het skelet

Honden van een extra klein ras hebben ook een kleine bek. Soms passen alle volwassen tanden niet helemaal mooi in de kaak en dit kan problemen geven. Houd daarom z'n tanden goed in de gaten en begin met poetsen. Het liefst elke dag! Vermoed je dat er iets mis is met het gebit van je puppy, neem dan altijd contact op met je dierenarts.

Ontwikkeling van het spier- en zenuwstelsel

Je puppy wordt steeds sterker. Dit zie je aan zijn bouw; hij begint echt op een volwassen hond te lijken. Vergeet niet dat je puppy nog steeds blijft verder groeien tot hij 10 maanden oud is. Tot die tijd is het goed om te kijken naar hoeveel beweging je pup precies mag en kan hebben.

Ontwikkeling van de hersenen

Omdat je puppy mogelijk veel energie heeft, maar beperkt mag bewegen, is het een goede afwisseling om je puppy mentale uitdaging te geven. Probeer korte trainingsmomenten af te wisselen met (zoek)spelletjes of geef je puppy eens een voederpuzzel. Een mentaal uitgedaagde puppy is een tevreden puppy.

Welk gedrag hoort hierbij?

Als baasje van een kleine hond zou je sneller geneigd kunnen zijn om bepaald gedrag als 'schattig' te zien. Bijvoorbeeld als jouw kleine hond tegen het been van de visite opspringt. Als jouw kleine hond een grote hond zou zijn, zou dit ongewenst gedrag zijn. Wil je jouw puppy netjes opvoeden, behandel hem dan als een grote hond en blijf consequent op ongewenst gedrag.