Адаптирано хранене за индивидуални нужди

НачалоЗа насНашият подход към хранатаАдаптирано хранене за индивидуални нужди
Yorkshire terrier

Ние използваме научните познания, трупани в продължение на 50 години за да служим на здравето и благополучието на домашните любимци. Основана от ветеринарен лекар през 1968 г., фирма Royal Canin винаги е била експерт по здравословно хранене на животните. Ние поставяме котките и кучетата в основата на всяка стъпка от иновационния процес, за да разработваме точни, адаптирани хранителни решения за тях.

Котка лежи на легло

Разбиране на хранителните нужди на домашния любимец

Ние в Royal Canin знаем, че персийските котки използват долната страна на езика си, за да вземат гранула, а йоркширските териери обикновено показват придирчиви хранителни навици. Далматинците не обработват пурините в храната като другите кучета, а теглото на котките мейн кун означава, че техните стави често се нуждаят от повече подкрепа. Познавайки тези нюанси на тяхното здраве и поведение, можем да приспособим всяка диета, така че да осигурим истинска поддръжка на всеки домашен любимец.

Далматинец седи навън

Намиране на подходящата диета

Храната може да бъде безопасна и питателна и въпреки това да не е най-добрият избор за вашата котка или куче. Правилната храна задоволява специфичните нужди на отделното животно. Тя трябва да е съобразена с чувствителността на домашния любимец, да го поддържа в добро текущо здраве, да отговаря на предпочитанията към храната и да запази вкусовите си качества с развитието на потребностите на домашния любимец.

Науката, която стои зад адаптираното хранене

Royal Canin разработва диета, когато установи нужда, която след това се превръща в точен хранителен профил, адаптиран към домашните любимци в зависимост от техния размер, порода, възраст, начин на живот и чувствителност. Освен прецизно измерваните отделни хранителни вещества новите разработки вземат предвид и вкусови фактори, включително формата, размера и структурата на гранулата, адаптирани към формата и размера на челюстите на домашните любимци. Научете повече за храните на Royal Canin за специфични нужди по-долу.

Labrador-retriever-kibble
Куче

Гранули за лабрадор

Лабрадорите са склонни да се хранят бързо и да не дъвчат храната си. Изключителната форма помага да се намали скоростта на приема на храна. Адаптирано съдържание на калории за поддържане на идеално тегло, обогатени с EPA и DHA за подпомагане на костите и ставите.
Persian kibbles
Котка

Гранули Persian

Персийските котки са брахицефална порода и като такива имат уникално плоско лице, което води до трудности при хващане на храната. Бадемовидна форма за оптимална контактна площ за хващане и дъвчене. Тази диета е обогатена и с омега-3 и омега-6 мастни киселини за поддържане на уникалната козина на персийската котка и специфична комбинация от фибри за стимулиране на преминаването през червата и подпомагане на контрола върху космените топки.

Храна, адаптирана към размера на вашия домашен любимец

За разлика от много други видове, кучетата могат да бъдат с много различни размери, от миниатюрните чихуахуа до гигантския немски дог. Но дори и най-малките разлики в размера могат да изискват адаптации в храната на домашния любимец. 

Размерът на кучешката порода се отразява върху продължителността и степента на растеж, големината на челюстите, енергийните потребности и физическата активност, относителният размер на храносмилателния тракт, предразположението към определени заболявания и средната продължителност на живота. Следователно е важно всички тези фактори да бъдат взети предвид при избора на неговата храна.

Гамата Size Health Nutrition на Royal Canin е адаптирана изключително за кучета с всякакви размери, за да се съобрази с различните размери на челюстта, енергията, скоростта на растеж, продължителността на живота и поведението, например:

extra-small-kibble-illustration

Гранули за миниатюрни възрастни кучета

Нашата диета за миниатюрни възрастни кучета съдържа баланс на фибри и лесноусвоими белтъчини, за да улесни чревното преминаване при по-малката храносмилателна система на кучето. Уникалните вкусови качества са предназначени да стимулират капризния апетит.
dog-giant-kibble-illustration

Гранули за гигантски кучета в зряла възраст

Храната за гигантски възрастни кучета е обогатена с високоусвоими протеини, адаптирани нива на хранителните вещества за здравето на сърцето, както и определено количество калории за поддържане на много по-големия им размер.

Храна, адаптирана към възрастта на вашия домашен любимец

Вашият домашен любимец преминава през много промени в живота си. От котенца и кученца до зрели котки и кучета, възрастта е основен фактор за определяне на хранителните нужди на вашия домашен любимец. Независимо от породата, нуждата на кученцата и котенцата от калории, протеини, минерали и витамини са много по-големи от тези на възрастните животни. Техните храносмилателни функции също се различават от тези на възрастните, тъй като храносмилателният им капацитет все още е незрял.

С преминаването към зряла възраст на котките и кучетата и постепенното им стареене доброто хранене остава ключово за тяхното здраве. Енергийният им прием трябва да бъде адаптиран към нивото им на активност, което често може да бъде повлияно от свързаните с възрастта здравословни проблеми. Домашен любимец с артрит например ще се движи по-малко и така ще изразходва по-малко енергия.

Някои примери за това как сме разработили уникални диети, за да подпомогнем конкретния жизнен етап на домашния любимец, включват:

kitten-kibble-illustration
Котка

Гранули за котенца

Нашите диети за котенца съдържат високоусвоими белтъчини и пребиотици, за да подпомогнат тяхната храносмилателна система и бърз растеж, и антиоксиданти за поддържане на имунната система. Подходящият размер, форма и твърдост са разработени специално за по-малка уста.
senior-dog-kibble-illustration
Котка

Гранули за възрастни кучета

Нашите сухи гранули са изключително вкусни, лесно се рехидратират и съдържат смес от фибри, за да поддържат храносмилателната функция. Адаптираното ниво на фосфор поддържа здравето на бъбреците при по-възрастните кучета.

Храна, адаптирана към начина на живот на вашия домашен любимец

Домашните любимци могат да имат много разнообразни начини на живот. Някои котки стоят на закрито; други обичат да излизат и да изследват. Някои кучета са много активни; други живеят в централни градски части. Но как тези поведенчески различия влияят върху техните хранителни нужди? Всеки от тези стилове на живот може да изисква много различни енергийни нива, които, ако не са подходящо взети предвид в диетата на вашия домашен любимец, могат да доведат до затлъстяване и лошо храносмилане.

В случай че котката живее на закрито например, липсата на много движение може да доведе до по-бавно преминаване през червата и миризливи изпражнения. Кучетата, живеещи в градски условия, могат да се чувстват стресирани от оживената среда, да имат по-малко физическа активност или да разполагат с по-малко пространство от кучетата, живеещи в извънградски райони.

Продуктите на Royal Canin са разработени, за да се допълни начинът на живот на вашия домашен любимец и да се подпомогне дългосрочното му здраве, например:

indoor-cat-kibble
Котка

Гранули за котки, живеещи на закрито

Нашата диета за котки, живеещи на закрито, съдържа специфични фибри, които стимулират елиминирането на погълнатата козина, адаптирано съдържание на калории за по-ниски нива на активност и високоусвоими белтъчини, които помагат за намаляване на количеството и миризмата на изпражненията.
relax-care-canine-care
Куче

Гранули Relax Care Canine Care Nutrition

Прецизно балансирана диета, която е формулирана с конкретни хранителни вещества, по-специално активна протеинова молекула, призната заради успокояващите ѝ свойства, за да помогне на вашето куче да се чувства спокойно в напрегната или променяща се среда.

Храна, адаптирана към чувствителността на вашия домашен любимец

Диетата на котките и кучетата трябва да поддържа тяхното трайно здраве и благополучие. Могат да бъдат въведени специфични хранителни вещества в диетата на вашия домашен любимец, за да се подобри храносмилането, уринарната функция, здравето на кожата и козината и много други.

Някои от начините, по които Royal Canin е разработила диети, адаптирани да поддържат здравето и чувствителността на домашните любимци, включват:

dermacomfort-ccn-kibble-illustration
Куче

Гранули Dermacomfort Canine Care Nutrition

Диетата Dermacomfort е обогатена с омега-3 и омега-6 мастни киселини, EPA, DHA, GLA за осигуряване на здраве на козината и предотвратяване на дразнене на кожата.
oral-cat-care-kibble-illustration
Котка

Гранули за котки Oral Care

Размерът, структурата и формата на нашите гранули Oral Care насърчава хрускането за почистване на зъбите. Тази диета е обогатена с хранителни вещества, специално избрани, за да поддържат денталното здраве.
Котка стои на дървена повърхност, докато е при ветеринарния лекар

Променящите се нужди на вашия домашен любимец

В хода на израстването и остаряването на домашния ви любимец има много различни фактори, които могат да повлияят на хранителните му нужди. Реакцията на тези промени в краткосрочен план може да е от съществено значение за здравето му в дългосрочен. Ето защо е толкова важно да посещавате редовно вашия ветеринарен лекар.

Трябва да бъде извършена хранителна оценка от специалист по грижа за домашни любимци, преди да направите каквито и да било промени в диетата на котката или кучето. Целта на тази оценка е да се прецени начинът на живот на вашия домашен любимец, историята на хранене, чувствителността и всичко друго, което би могло да повлияе на неговите хранителни нужди. След това вие и вашият ветеринарен лекар ще можете да вземете хранителни решения за котката или кучето въз основа на научни факти, съобразявайки се с индивидуалните нужди на вашия домашен любимец.

Илюстрация на гранули Royal Canin

Философията за хранене на Royal Canin

Нашият подход към храната за домашни любимци винаги се основава на научни факти и се ръководи постоянно от изследвания на диетолози, ветеринарни лекари и учени от цял свят. Научете повече за нашата философия за хранене, как поставяме нуждите на котките и кучетата на първо място и как гарантираме, че нашите продукти са прецизни по отношение на хранителната стойност чрез стриктно непрекъснато наблюдение и иновации.
Нашата философия за хранене
Шоколадовокафяв лабрадор и рижава котка

Повече за хранителните вещества

Познавайки хранителните вещества и ползите от тях, можете да вземете информирани решения за диетата на вашия домашен любимец. Royal Canin прекарва безброй часове в изследване на хранителните нужди на котките и кучетата. Затова всяка от нашите адаптирани диети включва поне 50 отделни хранителни вещества, съобразени с индивидуалните нужди на домашния любимец. Научете повече за отделните хранителни вещества и техните ползи за котките и кучетата.