Адаптирано хранене за индивидуални нужди
Ние използваме научните познания, трупани в продължение на 50 години за да служим на здравето и благополучието на домашните любимци. Основана от ветеринарен лекар през 1968 г., фирма Royal Canin винаги е била експерт по здравословно хранене на животните. Ние поставяме котките и кучетата в основата на всяка стъпка от иновационния процес, за да разработваме точни, адаптирани хранителни решения за тях.
Разбиране на хранителните нужди на домашния любимец
Ние в Royal Canin знаем, че персийските котки използват долната страна на езика си, за да вземат гранула, а йоркширските териери обикновено показват придирчиви хранителни навици. Далматинците не обработват пурините в храната като другите кучета, а теглото на котките мейн кун означава, че техните стави често се нуждаят от повече подкрепа. Познавайки тези нюанси на тяхното здраве и поведение, можем да приспособим всяка диета, така че да осигурим истинска поддръжка на всеки домашен любимец.
Намиране на подходящата диета
Храната може да бъде безопасна и питателна и въпреки това да не е най-добрият избор за вашата котка или куче. Правилната храна задоволява специфичните нужди на отделното животно. Тя трябва да е съобразена с чувствителността на домашния любимец, да го поддържа в добро текущо здраве, да отговаря на предпочитанията към храната и да запази вкусовите си качества с развитието на потребностите на домашния любимец.
Науката, която стои зад адаптираното хранене
Royal Canin разработва диета, когато установи нужда, която след това се превръща в точен хранителен профил, адаптиран към домашните любимци в зависимост от техния размер, порода, възраст, начин на живот и чувствителност. Освен прецизно измерваните отделни хранителни вещества новите разработки вземат предвид и вкусови фактори, включително формата, размера и структурата на гранулата, адаптирани към формата и размера на челюстите на домашните любимци. Научете повече за храните на Royal Canin за специфични нужди по-долу.
Гранули за лабрадор
Гранули Persian
Храна, адаптирана към размера на вашия домашен любимец
За разлика от много други видове, кучетата могат да бъдат с много различни размери, от миниатюрните чихуахуа до гигантския немски дог. Но дори и най-малките разлики в размера могат да изискват адаптации в храната на домашния любимец.
Размерът на кучешката порода се отразява върху продължителността и степента на растеж, големината на челюстите, енергийните потребности и физическата активност, относителният размер на храносмилателния тракт, предразположението към определени заболявания и средната продължителност на живота. Следователно е важно всички тези фактори да бъдат взети предвид при избора на неговата храна.
Гамата Size Health Nutrition на Royal Canin е адаптирана изключително за кучета с всякакви размери, за да се съобрази с различните размери на челюстта, енергията, скоростта на растеж, продължителността на живота и поведението, например:
Гранули за миниатюрни възрастни кучета
Гранули за гигантски кучета в зряла възраст
Храна, адаптирана към възрастта на вашия домашен любимец
Вашият домашен любимец преминава през много промени в живота си. От котенца и кученца до зрели котки и кучета, възрастта е основен фактор за определяне на хранителните нужди на вашия домашен любимец. Независимо от породата, нуждата на кученцата и котенцата от калории, протеини, минерали и витамини са много по-големи от тези на възрастните животни. Техните храносмилателни функции също се различават от тези на възрастните, тъй като храносмилателният им капацитет все още е незрял.
С преминаването към зряла възраст на котките и кучетата и постепенното им стареене доброто хранене остава ключово за тяхното здраве. Енергийният им прием трябва да бъде адаптиран към нивото им на активност, което често може да бъде повлияно от свързаните с възрастта здравословни проблеми. Домашен любимец с артрит например ще се движи по-малко и така ще изразходва по-малко енергия.
Някои примери за това как сме разработили уникални диети, за да подпомогнем конкретния жизнен етап на домашния любимец, включват:
Гранули за котенца
Гранули за възрастни кучета
Храна, адаптирана към начина на живот на вашия домашен любимец
Домашните любимци могат да имат много разнообразни начини на живот. Някои котки стоят на закрито; други обичат да излизат и да изследват. Някои кучета са много активни; други живеят в централни градски части. Но как тези поведенчески различия влияят върху техните хранителни нужди? Всеки от тези стилове на живот може да изисква много различни енергийни нива, които, ако не са подходящо взети предвид в диетата на вашия домашен любимец, могат да доведат до затлъстяване и лошо храносмилане.
В случай че котката живее на закрито например, липсата на много движение може да доведе до по-бавно преминаване през червата и миризливи изпражнения. Кучетата, живеещи в градски условия, могат да се чувстват стресирани от оживената среда, да имат по-малко физическа активност или да разполагат с по-малко пространство от кучетата, живеещи в извънградски райони.
Продуктите на Royal Canin са разработени, за да се допълни начинът на живот на вашия домашен любимец и да се подпомогне дългосрочното му здраве, например:
Гранули за котки, живеещи на закрито
Гранули Relax Care Canine Care Nutrition
Храна, адаптирана към чувствителността на вашия домашен любимец
Диетата на котките и кучетата трябва да поддържа тяхното трайно здраве и благополучие. Могат да бъдат въведени специфични хранителни вещества в диетата на вашия домашен любимец, за да се подобри храносмилането, уринарната функция, здравето на кожата и козината и много други.
Някои от начините, по които Royal Canin е разработила диети, адаптирани да поддържат здравето и чувствителността на домашните любимци, включват:
Гранули Dermacomfort Canine Care Nutrition
Гранули за котки Oral Care
Променящите се нужди на вашия домашен любимец
В хода на израстването и остаряването на домашния ви любимец има много различни фактори, които могат да повлияят на хранителните му нужди. Реакцията на тези промени в краткосрочен план може да е от съществено значение за здравето му в дългосрочен. Ето защо е толкова важно да посещавате редовно вашия ветеринарен лекар.
Трябва да бъде извършена хранителна оценка от специалист по грижа за домашни любимци, преди да направите каквито и да било промени в диетата на котката или кучето. Целта на тази оценка е да се прецени начинът на живот на вашия домашен любимец, историята на хранене, чувствителността и всичко друго, което би могло да повлияе на неговите хранителни нужди. След това вие и вашият ветеринарен лекар ще можете да вземете хранителни решения за котката или кучето въз основа на научни факти, съобразявайки се с индивидуалните нужди на вашия домашен любимец.