Всичко, което трябва да знаете за породата



Ако има порода, която олицетворява прозвището „любопитна котка“, това са бенгалските котки. Те са пълни с увереност, желание да излязат и да изследват домашната си среда, а с такова умно животно сред вас е лесно да се впуснете в приключение. Бенгалските котки показват безстрашие, което е очарователно за наблюдение, а те нямат нищо против публиката.

Най-добрата част от това да имате наоколо бенгалска котка? тяхната приказно неповторима козина с шарка на розетка. Бенгалската котка е единствената порода, украсена с такива необичайни шарки като тези на нейните братовчеди леопарда, ягуара и оцелота. Снежната бенгалска котка е друга вариация на породата, която е с изключителен цвят, предимно бял – представете си мини снежен леопард! Това е рецесивен ген на колорпойнт, който създава бялата или светлокафява шарка, наистина много уникален мотив.

Козината на породата бенгалска котка може също да бъде мраморна или на петна, с дебелината на плюш, което е друга характерна черта; каквато и да е шарката, е невероятна гледка.

Ако искате да имате котка с изключителна енергия, това е вашата порода. Всъщност е известно, че бенгалската котка е като котенце дори в зрелите си години. Уникалната кръстоска на домашна котка с котка, живееща в джунглата, не е загуба за нея. Те са необичайно пъргави и атлетични и много силни, но и грациозни. За силно желаните бенгалски котки думи като „великолепен“, „удивителен“ и „поразителен“ определено са подходящи.

Бенгалската котка е достатъчно известна със странностите си, като например, че е много привлечена от водата, понякога застава под душа с членове на семейството или гледа течащата вода за готвене, къпане, миене на зъби или дори просто измиване на ръцете.