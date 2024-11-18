Да поговорим за бенгалските котки
Официално наименование: Бенгалска котка
Други имена: Леопард, лео
Произход: Съединени американски щати
Дължина на косъма1 out of 5
Ниво на падане на козината1 out of 5
Необходимост от грумиране2 out of 5
Ниво на енергия*4 out of 5
Комуникативни тенденции1 out of 5
Семеен домашен любимец? *5 out of 5
Съвместимост с други домашни любимци4 out of 5
Може да остава сам2 out of 5
Среда (на закрито/на открито)4 out of 5
|Мъжки
|Женски
|Височина
|Височина
|- cm
|- cm
|Тегло
|Тегло
|4 - 6 kg
|3 - 5 kg
|Подрастващо котенце
|Възрастен
|От 4 до 12 месеца
|От 1 до 7 години
|Напреднала възраст
|Старост
|От 7 до 12 години
|От 12 години
Опознайте породата бенгалска котка
Всичко, което трябва да знаете за породата
Ако има порода, която олицетворява прозвището „любопитна котка“, това са бенгалските котки. Те са пълни с увереност, желание да излязат и да изследват домашната си среда, а с такова умно животно сред вас е лесно да се впуснете в приключение. Бенгалските котки показват безстрашие, което е очарователно за наблюдение, а те нямат нищо против публиката.
Най-добрата част от това да имате наоколо бенгалска котка? тяхната приказно неповторима козина с шарка на розетка. Бенгалската котка е единствената порода, украсена с такива необичайни шарки като тези на нейните братовчеди леопарда, ягуара и оцелота. Снежната бенгалска котка е друга вариация на породата, която е с изключителен цвят, предимно бял – представете си мини снежен леопард! Това е рецесивен ген на колорпойнт, който създава бялата или светлокафява шарка, наистина много уникален мотив.
Козината на породата бенгалска котка може също да бъде мраморна или на петна, с дебелината на плюш, което е друга характерна черта; каквато и да е шарката, е невероятна гледка.
Ако искате да имате котка с изключителна енергия, това е вашата порода. Всъщност е известно, че бенгалската котка е като котенце дори в зрелите си години. Уникалната кръстоска на домашна котка с котка, живееща в джунглата, не е загуба за нея. Те са необичайно пъргави и атлетични и много силни, но и грациозни. За силно желаните бенгалски котки думи като „великолепен“, „удивителен“ и „поразителен“ определено са подходящи.
Бенгалската котка е достатъчно известна със странностите си, като например, че е много привлечена от водата, понякога застава под душа с членове на семейството или гледа течащата вода за готвене, къпане, миене на зъби или дори просто измиване на ръцете.
2 факта за бенгалските котки
1. Около 1963 г.
Една от най-новите породи, бенгалската котка, е развита едва през 1963 г. и е получила експериментален статут от Международната котешка асоциация през 1983 г. След това породата получава пълен статут през 1991 г.
2. Научете ги на един-два трика
Не мислете, че само кучетата могат да научават трикове: тази много умна котка също може. Бенгалската котка може да се научи да седи, да стои, да дава лапа и дори на по-сложни задачи, като да донесе някакъв предмет. Толкова добра е в тях, че скоро ще се чудите кой кого изпитва...
История на породата
Бенгалската котка получава името си от бенгалския тигър, тъй като има козина, която прилича на тази на нейния далечен братовчед. Истината е, че домашната порода произлиза от дивата: бенгалската котка влиза в групата на домашните котки през 1963 г., след като е развита от Джин Мил, запален развъдчик на котки от Аризона. Почитателката на всякакви видове котки кръстосва азиатска леопардова котка със собствената си черна домашна котка. Получената бенгалска котка притежава нрава на домашна котка и атлетизма на котка от джунглата.
По-късно Мил отглежда първото женско котенце, което ражда котила. Бенгалската котка след това е развита в Калифорнийския университет в Дейвис, където Мил помага при отглеждането на осем котенца с абисинска, бирманска и египетска мау котка.
Породата бенгалска котка сега е станала много по-опитомена, но и ценна находка, известна в котешките кръгове на като „Ролс-Ройса“ сред котките.
Международната котешка асоциация приема породата през 1983 г., но ѝ дава само експериментален статут. Бенгалската котка получава пълен статут през 1991 г., а през 1999 г. е призната за официална порода от Federation Internationale Feline, широко призната федерация на регистрирани котки.
От главата до опашката
Физически характеристики на бенгалските котки
1.Уши
2.Глава
3.Тяло
4.Опашка
5.Козина
Неща, за които трябва да внимавате
От специфични черти на породата до общото здраве – ето някои интересни факти за вашата бенгалска котка
Обича да се катери – пазете ценните полилеи
Тъй като джунглата е била домът на нейните предци, можете да разберете защо бенгалската котка обича да се катери възможно най-високо – често до най-високата точка в дома. Добра идея е да приберете семейни реликви, скъпи осветителни тела и ценни мебели. Нейният атлетизъм и безстрашие са сред невероятните черти, които притежава бенгалската котка. Най-хубавото: нейните много сръчни лапи, които са способни да изпълнят множество сложни задачи. Известно е, че бенгалската котка включва и изключва ключовете за осветлението!
Морски свинчета по света, обединете се!
Колкото и чудесен семеен домашен любимец може да е, бенгалската котка има силен ловен инстинкт – при това много. Имайте предвид, че това е едва четвъртото поколение от създаването на породата – т.е. на четири крачки от дивата. Когато породата става известна (и по-популярна) в края на 90-те години, потенциалните собственици е трябвало да получат лиценз или разрешение за притежаване на бенгалска котка. Тенденцията да ходи след собствената си вечеря все още е запазена. Дръжте котката далеч от малки домашни любимци, като монголски песчанки, мишки или морски свинчета, които може да се отглеждат в едно и също домакинство като домашни любимци, в случай че на вашата котка ѝ хрумнат някакви идеи. Знайте също, че вашата бенгалска котка има сръчни лапи, които могат да изпълняват много задачи, като повдигане на капаци и вземане на разни неща!
Калориите не е необходимо да се броят – толкова често.
Теглото никога няма да бъде проблем за бенгалската котка. Те изгарят калории по-бързо от супермодел по време на седмицата на модата с високата си активност и неуморния подход към живота, да не говорим за огромното им любопитство. Най-добрата храна за бенгалски котки е висококачествената, съдържаща основните хранителни вещества и минерали, от които се нуждаят, за да се развиват най-добре, докато растат. Тъй като котките трябва да ядат малко и често, хранете ги по няколко пъти на ден след внимателно измерване на дажбата. Никога не прехранвайте бенгалската котка, за да запази елегантната си физика.
Здравословна храна, по-здрава котка
Адаптираното здравословно хранене има основна роля за поддържането на здравето и красотата на бенгалските котки. Храната осигурява енергия за подпомагане на жизнените функции, а пълната хранителна формула за бенгалските котки трябва да съдържа адаптиран баланс от хранителни вещества. Такова хранене ще осигури храна, която не е нито дефицитна, нито прекомерна, като и двете могат да имат неблагоприятни ефекти върху здравето на вашата котка. Трябва постоянно да има чиста, прясна вода, за да се поддържа дейността на уринарната система. Котките също са естествено приспособени да ядат малки порции – между 7 и 10 пъти на ден. Даването на препоръчителната дневна дажба гранули веднъж на ден ще позволи на вашата бенгалска котка да регулира собствената си консумация. Следните препоръки са за здрави животни. Ако вашата котка има здравословни проблеми, се консултирайте с вашия ветеринарен лекар, който ще предпише специална ветеринарна диета.
Растежът е основен етап в живота на котенцето. Това е период на големи промени, открития и нови срещи. Нуждите на бенгалските котенца от енергия, протеини, минерали и витамини са много по-високи от тези на котка в зряла възраст. Те се нуждаят от енергия и хранителни вещества, за да поддържат тялото си, но и за да растат и да го изграждат. Растежът на котенцето протича в две фази:
Оформяне
От раждането до 4 месеца
Отбиването е преходът, който котенцето преминава от течна – или майчино мляко – към твърда храна. Този период естествено съответства на времето, когато им растат млечните зъби, на възраст от 3 до 6 седмици. На този етап котенцата все още не са в състояние да хрупат, така че меката храна (овлажнена гранула или адаптирана мокра храна) помага за улесняване на прехода от течности към твърда храна.
Между 4 и 12 седмици след раждането
Естественият имунитет, който котенцето получава от коластрата на майката – или първото мляко – намалява, докато имунната система на котенцето постепенно се развива. Този критичен етап, наречен недостатъчен имунитет, изисква комплекс от антиоксиданти, включително витамин Е, за да подпомогнат естествената им защита. Котенцата преминават през интензивен и особено деликатен период на растеж, през който са предразположени към храносмилателни разстройства. Храната им в този период не само трябва да е богата на калории, за да задоволи основните им нужди по време на растежа, но също така трябва да съдържа лесносмилаем протеин, подходящ за тяхната храносмилателна система, която все още се развива. Пребиотици, като фрукто- олигозахариди, могат също да поддържат здравето на храносмилателната система чрез подпомагане на баланса на чревната флора. Резултатът? Като цяло, добро качество на изпражненията. Храната на котенцето трябва да съдържа омега-3 мастни киселини – EPA-DHA – които подпомагат правилното невро-мозъчно развитие.
Укрепване и хармонизиране: от 4 до 12 месеца
От четвъртия месец растежът на котенцето се забавя, затова се препоръчва храна с по-ниско съдържание на мазнини. Това е особено важно, след като котката е кастрирана. Между 4 и 7 месеца млечните зъби на котенцето падат и се заменят с постоянни. Когато постоянните зъби поникнат, котенцата трябва да ядат достатъчно големи гранули, за да се насърчават да хрускат. Докато не навършат 12 месеца, имунната система на бенгалските котенца все още постепенно се развива. Комплексът от антиоксиданти, включително витамин Е, може да помогне за поддържане на естествената им защита през това време на големи промени, открития и нови срещи. Храносмилателната система се развива прогресивно, като храносмилателните способности достигат пълна зрялост към дванадесетмесечна възраст. След това бенгалската котка може да консумира храна за възрастни.
Освен поддържането на здравословна функция на уринарната система, както при всички котки основните хранителни цели за бенгалски котки в зряла възраст са:
Принос за поддържане на оптимална мускулна маса за тази жизнена котка благодарение на висококачествен протеин и умерено съдържание на мазнини
Поддържане на оптимално храносмилане и балансиране на чревната флора чрез използване на лесносмилаеми протеини и пребиотици
Помага за запазване на здравето на кожата им и блясъка на късата им козина с обогатено добавяне на целеви хранителни вещества, като например аминокиселини, витамини и омега-3 и омега-6 мастни киселини
Поддържане на добра устна хигиена благодарение на формата на гранулите, които са лесни за хващане, и текстура, която предизвиква дъвчене.
Стара котка – такава над 12 години – може понякога да има затруднения с усвояването. За да се поддържа теглото на котката в напреднала възраст и да се намали рискът от дефицит, трябва да ѝ се дава изключително лесносмилаема храна, съдържаща основните хранителни вещества.
С напредването на възрастта котките започват по-често да страдат от проблеми със зъбите, а при някои възрастни котки усещането за вкус и мирис също може да намалее, което води до намален прием на храна. За да се гарантира, че те продължават да се хранят достатъчно, формата, размерът и твърдостта – т.е. текстурата – на гранулите трябва да се пригодят към вече потенциално по-нежните им челюсти.
Имайте предвид, че най-доброто ниво на енергия за всяка котка все пак зависи от начина ѝ на живот, което важи и за тези в напреднала възраст. Стара котка, която продължава да излиза навън редовно, ще има полза от храна с малко по-високо съдържание на мазнини. От друга страна, стареенето не намалява риска от затлъстяване на котки, които живеят на закрито. Техният прием на калории трябва да продължава да се следи внимателно. В този случай храна с умерено съдържание на мазнини може да е оптимална.
Грижи за вашата бенгалска котка
Съвети за грумиране, обучение и упражнения
Това, че е наполовина дива котка, означава, че пъргавината и силата са даденост на бенгалската котка. Като атлет по природа тя се нуждае от пространство да се разхожда на закрито и открито и да следва естествените си инстинкти, докато изследва дърветата и храстите на територията около дома си. Следете я, когато сте на открито, за да не се скита и да е в безопасност от хищници, автомобили или крадци, които са риск за всяка котка.
Поддържането на великолепната козина на бенгалската котка ще бъде удоволствие за всеки, който влезе в света на тази динамична порода. За тази котка е сравнително лесно да се грижите, т.е. тя няма нищо против това. Четкането ѝ веднъж седмично трябва да е достатъчно и да поддържа падащата козина под контрол, която не е голямо количество. Къпете бенгалската котка също рядко, за да запази най-добре козината си, която не се нуждае от много поддръжка. Ноктите ѝ се нуждаят от подрязване всеки месец.
Бенгалската котка отлично овладява трикове и е по-лесна за обучение от много други породи котки. Тя е много лоялна към своите собственици и обича да е част от група. Изключително бдителна и внимателна, дори е известно, че отваря врати и шкафове с лапите си, които приличат на ръце!
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Всичко за бенгалските котки
Добър домашен любимец ли е бенгалската котка?
Въпреки че е кръстоска с азиатска леопардова котка, породата на бенгалската котка вече е добре опитомена. Тя е колкото атлет, толкова и гальовна котка, и е известно, че е приятелски настроена към децата, което е плюс за увеличаващите се семейства. А характерът на бенгалската котка е почти кучешки: тя обича да ѝ се дават задачи и да бъде обучавана на трикове!
Опасна ли е бенгалската котка?
Съвсем не. Свирепостта не е част от техния чар. Породата е изключително дружелюбна и винаги е готова за игра или просто за дрямка до някого. Също така е известно, че бенгалската котка се отнася добре с малките. Обърнете внимание: Бенгалските котки имат силен ловен инстинкт, така че ги дръжте далеч от пътя на семейния хамстер.
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Източници
- Американски ветеринарни центрове https://vcahospitals.com/
- Котешка енциклопедия на Royal Canin. Ред. 2010 г. и 2020 г.
- Болница за домашни любимци Banfield https://www.banfield.com/
- Продуктова книга на Royal Canin за серията за породисти кучета BHN
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