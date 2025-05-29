Какво е котешка хламидиоза?

Котешката хламидиоза представлява вид бактерии, които причиняват конюнктивит при котки и котенца.

Какви са симптомите на котешка хламидиоза?

Ако вашата котка или котенце има конюнктивит, тя или то ще прояви разнообразни симптоми. Винаги трябва да следите за:

отделяне и събиране на секрет в окото;

често и прекалено мигане;

постоянно кривогледство;

зачервяване на очните тъкани.

Конюнктивитът комбинира ли се с други симптоми?

Често инфекциите на очите под формата на конюнктивит се комбинират с инфекции на горните дихателни пътища. Заедно те се наричат „котешки грип“, който се причинява от няколко различни инфекции.

Най-често те включват котешки херпесвирус-1 (FHV) и котешки калицивирус (FCV), два вируса, които се срещат много често сред котките.

Бактерии, като например bronchiseptica и микоплазма, също могат да допринесат за развитието на болестта.

Как се разпространява котешкият грип?

Котешкият грип се разпространява по директен път между котките, както и от хора, които ги галят и не мият ръцете си. Той се разпространява и върху предмети, които са заразени чрез кихане или сълзи и не са почистени достатъчно добре, включително панички за храна, клетки и четки.

Какви са другите симптоми на котешки грип?

Клиничните признаци на котешкия грип включват:

течащи очи и нос;

повишено слюноотделяне;

кихане;

язви в устата;

възпалени венци;

възпалено гърло;

увеличени лимфни възли.

Винаги ли са видими симптомите на котешкия грип?

Котка или котенце, които не показват никакви клинични признаци или симптоми на заболяване, като например котешки грип, въпреки това може да са носители на няколко вируса, включително котешки калицивирус, котешки херпесвирус, FeLV и котешка хламидиоза.

Ако вашето ново котенце се намира около други котки, винаги бъдете предпазливи. Има вероятност другите котки от популацията да са носители на горепосочените вируси, въпреки че изглеждат здрави.

В такъв случай те представляват риск за другите членове на общността и най-вече за котенцата.

Може ли моята котка да бъде ваксинирана срещу котешка хламидиоза и конюнктивит?

Вашата котка може да бъде ваксинирана срещу котешка хламидиоза по съвет на ветеринарния лекар.

Котките и котенцата рутинно се ваксинират срещу няколко основни вируса и болести, които могат да се комбинират в котешки грип, но това не винаги включва котешка хламидиоза.

Вашият ветеринарен лекар ще ви посъветва дали тази ваксина е необходима.

Какви са основните ваксинации, които рутинно се правят на котките?

Основните ваксинации включват следното:

котешки херпесвирус (fHV);

котешки калицивирус (FCV);

котешки панлевкопения вирус (FPV);

котешки левкемия вирус (FeLV).

Ваксинирането срещу котешка хламидиоза не е рутинна практика на ветеринарния лекар, но често се препоръчва. Ветеринарният лекар ще проучи начина на живот на вашето котенце и по-специално дали то ще излиза навън и дали ще контактува с други котки. След това ще препоръча план и ваксинационна схема.

Ако има вероятност вашето ново котенце да среща други котки, е важно да говорите с ветеринарния лекар, за да го ваксинирате срещу всички причинители на котешки грип.