От раждането на Вашата котка до достигане на зряла възраст има различни начини, по които можете да ѝ помагате да бъде здрава и щастлива, включващи хранителен режим и изграждане на отношение към храната.

Хранене на котенцето до навършване на възраст от четири седмици

От раждането си до навършването на възраст от един месец котенцето получава всички хранителни вещества, от които се нуждае, от кърмата на своята майка. Първоначално то приема коластра – млечна течност, която подпомага имунната му система през този ранен етап от живота, а след това мляко. Можете да храните новороденото котенце с котешко мляко, ако Вашият ветеринарен лекар Ви препоръчва, за да сте сигурни, че то получава всичко, от което се нуждае; това е особено важно, ако майката няма мляко, няма достатъчно мляко или котилото е много голямо.

Първоначално котенцето може да загуби част от теглото си, докато се научи да суче. След това обаче би трябвало постепенно да натрупа тегло – претегляйте го всеки ден и се консултирайте с Вашия ветеринарен лекар, ако теглото му не се променя или намалява. Най-доброто, което можете да направите през този период, е да се уверите, че котенцата и майка им са защитени и необезпокоявани, като ги оставите да се хранят на спокойствие.

Хранене на котенцето на възраст от четири седмици до четири месеца

Когато навърши четири седмици, котенцето ще започне да проявява интерес към твърда храна и можете да започнете да го отбивате. Можете да направите това, като намокрите суха гранула с котешко мляко или вода, докато омекне, така че котенцето да може да я изяде лесно, или пък използвайте мокра храна. Изберете храна, специално предназначена за котенца, която подпомага техния растеж – тя трябва да е обогатена с антиоксиданти, за да стимулира производството на антитела в организма им, тъй като по време на отбиването имунитетът, който са придобили от майка си, започва да отслабва.

Можете да започнете да изграждате добри навици на хранене, като се уверите, че зоните за хранене, игра, сън и тоалетна на котенцето са отдалечени една от друга, имитирайки това, което би се случило естествено. Осигурете също и достатъчно прясна вода, за да бъде котенцето винаги хидратирано.