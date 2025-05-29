Указания за хранене на котенца според етапа на развитие
От раждането на Вашата котка до достигане на зряла възраст има различни начини, по които можете да ѝ помагате да бъде здрава и щастлива, включващи хранителен режим и изграждане на отношение към храната.
Хранене на котенцето до навършване на възраст от четири седмици
От раждането си до навършването на възраст от един месец котенцето получава всички хранителни вещества, от които се нуждае, от кърмата на своята майка. Първоначално то приема коластра – млечна течност, която подпомага имунната му система през този ранен етап от живота, а след това мляко. Можете да храните новороденото котенце с котешко мляко, ако Вашият ветеринарен лекар Ви препоръчва, за да сте сигурни, че то получава всичко, от което се нуждае; това е особено важно, ако майката няма мляко, няма достатъчно мляко или котилото е много голямо.
Първоначално котенцето може да загуби част от теглото си, докато се научи да суче. След това обаче би трябвало постепенно да натрупа тегло – претегляйте го всеки ден и се консултирайте с Вашия ветеринарен лекар, ако теглото му не се променя или намалява. Най-доброто, което можете да направите през този период, е да се уверите, че котенцата и майка им са защитени и необезпокоявани, като ги оставите да се хранят на спокойствие.
Хранене на котенцето на възраст от четири седмици до четири месеца
Когато навърши четири седмици, котенцето ще започне да проявява интерес към твърда храна и можете да започнете да го отбивате. Можете да направите това, като намокрите суха гранула с котешко мляко или вода, докато омекне, така че котенцето да може да я изяде лесно, или пък използвайте мокра храна. Изберете храна, специално предназначена за котенца, която подпомага техния растеж – тя трябва да е обогатена с антиоксиданти, за да стимулира производството на антитела в организма им, тъй като по време на отбиването имунитетът, който са придобили от майка си, започва да отслабва.
Можете да започнете да изграждате добри навици на хранене, като се уверите, че зоните за хранене, игра, сън и тоалетна на котенцето са отдалечени една от друга, имитирайки това, което би се случило естествено. Осигурете също и достатъчно прясна вода, за да бъде котенцето винаги хидратирано.
Хранене на котенцето от четвъртия месец нататък
Докато котенцето Ви съзрява, поддържайте добри хранителни навици и избягвайте да го стресирате, оставяйте го да се храни на спокойствие на някое тихо място. По природа котките са вечно гладни и приемат 15–20 много малки порции дневно. Много котки сами контролират храненето си, така че можете да сервирате цялата препоръчителна порция за деня и да ги оставите да посещават многократно купичката си.
Ако решите да кастрирате котката си, има риск след процедурата тя бързо да увеличи теглото си, тъй като разходът ѝ на енергия намалява с 30%, а апетитът ѝ се увеличава с 26%. Изберете храна, специално създадена за кастрирани котки и подходяща за съответната порода и пол, и внимателно следете теглото.
Също така от около 12-ия месец нататък, при храненето на вече възрастната котка трябва да вземете предвид начина ѝ на живот. Котките, живеещи на закрито у дома, са със заседнал начин на живот и имат нужда от по-малко енергия в сравнение с котките, живеещи на открито, затова е важно да предлагате съобразена порция, за да избегнете качването на тегло и развиването на свързаните с това здравословни проблеми.
Създаването на добри хранителни навици и предоставянето на подходяща за нуждите на котенцето Ви храна ще му помогне да порасне в здрава и уверена възрастна котка. Ако не сте сигурни кой е правилният начин да храните котката си, свържете се с ветеринарния лекар за съвет.
Адаптирано хранене за Вашето котенце
Хранителни формули, които помагат за изграждането на естествени защити на котенцето ви, подпомагат здравословния растеж и развитието на храносмилателната система.
Харесай и сподели тази страница