Прецизно здравословно хранене за котки
Всяка формула е създадена, за да доставя хранителни вещества, адаптирани към здравните потребностите на вашия домашен любимец независимо от неговата порода, възраст или начин на живот.
Разгледайте нашата гама ветеринарни продукти
Разгледайте нашите зоомагазинни продукти
Котенце
Хранителни формули, които помагат за изграждането на естествени защити на котенцето ви, подпомагат здравословния растеж и развитието на храносмилателната система.
Зряла възраст
Хранене адаптирано да подхранва тялото на вашата котка и да удовлетворява нейните предпочитания.
Напреднала възраст
Пълноценни хранителни формули, предназначени за грижа за здравето на вашата котка при промяната на енергийните ѝ нужди и активност с напредване на възрастта.
Старост
Формули, адаптирани да удовлетворяват специфичните нужди от храна на вашата възрастна котка.
Имате котка от чистокръвна порода?
Открийте нашите формули, предназначени да отговорят на специфичните нужди на вашата порода.