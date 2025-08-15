Прецизно здравословно хранене за котки

Всяка формула е създадена, за да доставя хранителни вещества, адаптирани към здравните потребностите на вашия домашен любимец независимо от неговата порода, възраст или начин на живот.

Преглед на ветеринарни продукти
Всички продукти за котки
0 – 1 година

Котенце

Хранителни формули, които помагат за изграждането на естествени защити на котенцето ви, подпомагат здравословния растеж и развитието на храносмилателната система.

1–7 години

Зряла възраст

Хранене адаптирано да подхранва тялото на вашата котка и да удовлетворява нейните предпочитания.

7–12 години

Напреднала възраст

Пълноценни хранителни формули, предназначени за грижа за здравето на вашата котка при промяната на енергийните ѝ нужди и активност с напредване на възрастта.

12 години +

Старост

Формули, адаптирани да удовлетворяват специфичните нужди от храна на вашата възрастна котка.

Продукти за породисти котки

Имате котка от чистокръвна порода?

Открийте нашите формули, предназначени да отговорят на специфичните нужди на вашата порода.

