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British Shorthair adult in black and white with Body Conditioning Score

Здравословното тегло не се измерва само с кантар

Претеглянето на вашата котка не е единственият начин да проверите дали тя е с наднормено тегло. Можете да разберете дали е със здравословно тегло, като помолите ветеринарния лекар да използва оценка на телесното състояние.

Grey and white cat sitting down while owner feels its ribs

Какво представлява оценката на физическото състояние на котката?

Ветеринарните лекари използват оценката на физическото състояние за по-лесна проверка дали вашата котка е над или под нормалното тегло. Претеглянето на котката обаче не винаги е достатъчно, за да се определи дали е в здравословна форма, затова оценката дава информация за това как изглежда и как се чувства тя.

Оценката на физическото състояние използва 9-точкова система, която започва от 1 (много слаб) до 9 (силно затлъстяване). Трите ключови фактора, които се вземат предвид при оценката, са ребрата, талията и коремът на вашата котка. Котка с оценка 5 е в идеална форма. Това означава, че е добре сложена и има ребра, които можете лесно да напипате, талия, която можете да видите отгоре, и корем, който се прибира зад гръдния кош, когато се гледа отстрани.

Вашият ветеринарен лекар може да ви помогне да направите оценка на физическото състояние на вашата котка. Също така е важно да водите котката на редовни посещения при ветеринарния лекар, за да може той да ви помага да наблюдавате формата ѝ с напредването на възрастта.

Maine Coon cat lying down on a tiled floor indoors

Какви са признаците на наднормено тегло при моята котка?

Котките се счита, че са с наднормено тегло, когато са с 10% до 20% над идеалното си тегло, но е лесно да не забележите това – особено ако теглото нараства постепенно. Най-добрият начин да го следите е, като прилагате обикновен 3-стъпков практически подход за преценка.

Първо, погледнете поведението на котката. Летаргична ли е и уморява ли се бързо? След това вижте дали стомахът ѝ е увиснал или можете да видите талията и корема ѝ зад ребрата. След това проверете ребрата. Можете ли да ги усетите при лек натиск? В третата стъпка претеглете котката и си отбележете, за да можете да сравните следващия път. Вашият ветеринарен лекар може да ви посочи идеалното тегло на котката въз основа на сегашното тегло и оценката на телесното състояние.

Този вид наблюдение е жизненоважен, защото при наднормено тегло котката е по-вероятно да страда от сериозни и застрашаващи живота състояния. Те могат да включват диабет, рак, остеоартрит, сърдечно- съдови заболявания и повишен риск от заболявания на уринарните пътища. Поддържането на котката във форма е от ключово значение за здравословен живот.

Важно е да следите теглото и формата на вашето котенце от самото начало и да го наблюдавате редовно, за да се уверите, че ще порасне като зряла котка в зряла възраст. Още щом приютите котенцето в дома си, го претегляйте редовно. Ако нямате кантар с подходящ размер (например такъв за бебета), претеглете котенцето си, като го държите и стъпите върху домашния си кантар и след това извадите собственото си тегло. Освен теглото, лесно можете да проследите и други детайли, когато погалите вашето котенце.

Първо, трябва да можете да усетите ребрата му, когато го масажирате с върха на пръстите си. След това си задайте няколко въпроса: Мога ли да видя ясно очертана талия, когато гледам котенцето си отгоре? Прибира ли се корема му зад гръдния кош, когато погледна отстрани? Ако не се прибира и тялото на котето е с формата на бъчва, то може да бъде с наднормено тегло.

Като свикнете да проверявате теглото и формата на вашето котенце от самото начало, толкова по-вероятно е да откриете промени, които изискват вниманието на ветеринарен лекар.

Adult cat laying down on a cat tree playing with a toy

Как да помогнете на котката с наднормено тегло да отслабне

За щастие, е възможно да помогнете на котката да свали килограми. По този начин и като ѝ помагате да поддържа оптимално тегло, ще повишите качеството ѝ на живот. Доказано е също, че котките със здравословно тегло живеят по-дълго от тези със затлъстяване.

Котките надебеляват, когато поглъщат повече калории, отколкото изразходват, така че първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е храната. Попитайте вашия ветеринарен лекар за формули, създадени специално за котки с наднормено тегло, защото ако просто намалите количеството храна, което давате сега, това може да доведе до недостиг на хранителни вещества. Придържайте се към размера на дажбата, посочен на опаковката, и ѝ осигурете пространство да се храни сама. Котките са самотни ловци и споделените пространства за хранене могат да доведат до проблеми, предизвикани от стрес, като например преяждане.

Редовната физическа активност също е от съществено значение за поддържането на здравословна форма на вашата котка и за цялостното ѝ благополучие. Давайте ѝ много играчки и неща за катерене, особено ако стои предимно на закрито, и играйте с нея редовно всеки ден.

Ginger adult cat sat on weighing scales in a vet practice

Говорете с вашия ветеринарен лекар

Винаги е по-добре да говорите с вашия ветеринарен лекар, ако имате някакви притеснения или въпроси относно теглото или формата на вашата котка. Той може да потвърди дали вашата котка е с наднормено тегло и с желание ще ви посъветва какво можете да направите по въпроса.

Също така е важно да говорите с ветеринарния лекар, преди да направите каквито и да било промени в храненето или начина на живот на котката или да вземете други решения, които биха могли да повлияят на нейното здраве.

Тъй като всяка котка е уникална, ветеринарният лекар може да ви даде съвет, съобразен изцяло с вашата котка. Той ще се основава не само на нейната порода, възраст и пол, но и на фактори, като например здравословното ѝ състояние в момента и дали е била кастрирана.

Adult Russian running outside on long grass.

Как да помогнете на котката си да отслабне

Възрастна котка, седнала на закрито, яде от сребриста купичка.

Как да помогнете на котката си да наддаде тегло

Ginger cat lying on the floor playing with a cat toy

​Поддържане на здравословно тегло на вашата котка

Maine Coon kitten in black and white lying down in front of a growth curve illustration

Здравословният растеж остава за цял живот

На първо място, отслабването е по-трудно от предпазването от напълняване, така че е важно здравословните навици и поведение да бъдат формирани още от първия ден.

Здравословен растеж
British Shorthair adult jumping in black and white with a red ball with a stop watch illustration behind

Здравословната активност изисква игра

Играта е ключова за стимулиране на вашата котка и за поддържането на нейната активност и здравословно тегло. Количеството тренировки варира в зависимост от различни фактори, като например възраст, тегло и порода.

Здравословна активност