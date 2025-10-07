Котките се счита, че са с наднормено тегло, когато са с 10% до 20% над идеалното си тегло, но е лесно да не забележите това – особено ако теглото нараства постепенно. Най-добрият начин да го следите е, като прилагате обикновен 3-стъпков практически подход за преценка.

Първо, погледнете поведението на котката. Летаргична ли е и уморява ли се бързо? След това вижте дали стомахът ѝ е увиснал или можете да видите талията и корема ѝ зад ребрата. След това проверете ребрата. Можете ли да ги усетите при лек натиск? В третата стъпка претеглете котката и си отбележете, за да можете да сравните следващия път. Вашият ветеринарен лекар може да ви посочи идеалното тегло на котката въз основа на сегашното тегло и оценката на телесното състояние.

Този вид наблюдение е жизненоважен, защото при наднормено тегло котката е по-вероятно да страда от сериозни и застрашаващи живота състояния. Те могат да включват диабет, рак, остеоартрит, сърдечно- съдови заболявания и повишен риск от заболявания на уринарните пътища. Поддържането на котката във форма е от ключово значение за здравословен живот.

Важно е да следите теглото и формата на вашето котенце от самото начало и да го наблюдавате редовно, за да се уверите, че ще порасне като зряла котка в зряла възраст. Още щом приютите котенцето в дома си, го претегляйте редовно. Ако нямате кантар с подходящ размер (например такъв за бебета), претеглете котенцето си, като го държите и стъпите върху домашния си кантар и след това извадите собственото си тегло. Освен теглото, лесно можете да проследите и други детайли, когато погалите вашето котенце.

Първо, трябва да можете да усетите ребрата му, когато го масажирате с върха на пръстите си. След това си задайте няколко въпроса: Мога ли да видя ясно очертана талия, когато гледам котенцето си отгоре? Прибира ли се корема му зад гръдния кош, когато погледна отстрани? Ако не се прибира и тялото на котето е с формата на бъчва, то може да бъде с наднормено тегло.

Като свикнете да проверявате теглото и формата на вашето котенце от самото начало, толкова по-вероятно е да откриете промени, които изискват вниманието на ветеринарен лекар.