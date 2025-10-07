Здравословното тегло не се измерва само с кантар
Претеглянето на вашата котка не е единственият начин да проверите дали тя е с наднормено тегло. Можете да разберете дали е със здравословно тегло, като помолите ветеринарния лекар да използва оценка на телесното състояние.
Какво представлява оценката на физическото състояние на котката?
Ветеринарните лекари използват оценката на физическото състояние за по-лесна проверка дали вашата котка е над или под нормалното тегло. Претеглянето на котката обаче не винаги е достатъчно, за да се определи дали е в здравословна форма, затова оценката дава информация за това как изглежда и как се чувства тя.
Оценката на физическото състояние използва 9-точкова система, която започва от 1 (много слаб) до 9 (силно затлъстяване). Трите ключови фактора, които се вземат предвид при оценката, са ребрата, талията и коремът на вашата котка. Котка с оценка 5 е в идеална форма. Това означава, че е добре сложена и има ребра, които можете лесно да напипате, талия, която можете да видите отгоре, и корем, който се прибира зад гръдния кош, когато се гледа отстрани.
Вашият ветеринарен лекар може да ви помогне да направите оценка на физическото състояние на вашата котка. Също така е важно да водите котката на редовни посещения при ветеринарния лекар, за да може той да ви помага да наблюдавате формата ѝ с напредването на възрастта.
Какви са признаците на наднормено тегло при моята котка?
Котките се счита, че са с наднормено тегло, когато са с 10% до 20% над идеалното си тегло, но е лесно да не забележите това – особено ако теглото нараства постепенно. Най-добрият начин да го следите е, като прилагате обикновен 3-стъпков практически подход за преценка.
Първо, погледнете поведението на котката. Летаргична ли е и уморява ли се бързо? След това вижте дали стомахът ѝ е увиснал или можете да видите талията и корема ѝ зад ребрата. След това проверете ребрата. Можете ли да ги усетите при лек натиск? В третата стъпка претеглете котката и си отбележете, за да можете да сравните следващия път. Вашият ветеринарен лекар може да ви посочи идеалното тегло на котката въз основа на сегашното тегло и оценката на телесното състояние.
Този вид наблюдение е жизненоважен, защото при наднормено тегло котката е по-вероятно да страда от сериозни и застрашаващи живота състояния. Те могат да включват диабет, рак, остеоартрит, сърдечно- съдови заболявания и повишен риск от заболявания на уринарните пътища. Поддържането на котката във форма е от ключово значение за здравословен живот.
Важно е да следите теглото и формата на вашето котенце от самото начало и да го наблюдавате редовно, за да се уверите, че ще порасне като зряла котка в зряла възраст. Още щом приютите котенцето в дома си, го претегляйте редовно. Ако нямате кантар с подходящ размер (например такъв за бебета), претеглете котенцето си, като го държите и стъпите върху домашния си кантар и след това извадите собственото си тегло. Освен теглото, лесно можете да проследите и други детайли, когато погалите вашето котенце.
Първо, трябва да можете да усетите ребрата му, когато го масажирате с върха на пръстите си. След това си задайте няколко въпроса: Мога ли да видя ясно очертана талия, когато гледам котенцето си отгоре? Прибира ли се корема му зад гръдния кош, когато погледна отстрани? Ако не се прибира и тялото на котето е с формата на бъчва, то може да бъде с наднормено тегло.
Като свикнете да проверявате теглото и формата на вашето котенце от самото начало, толкова по-вероятно е да откриете промени, които изискват вниманието на ветеринарен лекар.
Как да помогнете на котката с наднормено тегло да отслабне
За щастие, е възможно да помогнете на котката да свали килограми. По този начин и като ѝ помагате да поддържа оптимално тегло, ще повишите качеството ѝ на живот. Доказано е също, че котките със здравословно тегло живеят по-дълго от тези със затлъстяване.
Котките надебеляват, когато поглъщат повече калории, отколкото изразходват, така че първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е храната. Попитайте вашия ветеринарен лекар за формули, създадени специално за котки с наднормено тегло, защото ако просто намалите количеството храна, което давате сега, това може да доведе до недостиг на хранителни вещества. Придържайте се към размера на дажбата, посочен на опаковката, и ѝ осигурете пространство да се храни сама. Котките са самотни ловци и споделените пространства за хранене могат да доведат до проблеми, предизвикани от стрес, като например преяждане.
Редовната физическа активност също е от съществено значение за поддържането на здравословна форма на вашата котка и за цялостното ѝ благополучие. Давайте ѝ много играчки и неща за катерене, особено ако стои предимно на закрито, и играйте с нея редовно всеки ден.
Говорете с вашия ветеринарен лекар
Винаги е по-добре да говорите с вашия ветеринарен лекар, ако имате някакви притеснения или въпроси относно теглото или формата на вашата котка. Той може да потвърди дали вашата котка е с наднормено тегло и с желание ще ви посъветва какво можете да направите по въпроса.
Също така е важно да говорите с ветеринарния лекар, преди да направите каквито и да било промени в храненето или начина на живот на котката или да вземете други решения, които биха могли да повлияят на нейното здраве.
Тъй като всяка котка е уникална, ветеринарният лекар може да ви даде съвет, съобразен изцяло с вашата котка. Той ще се основава не само на нейната порода, възраст и пол, но и на фактори, като например здравословното ѝ състояние в момента и дали е била кастрирана.