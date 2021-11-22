Всичко, което трябва да знаете за породата

Увековечени в анимационната класика на Disney „101 далматинци“ (няма как да не го споменем) – тези красиви животни са чудесни кучета спътници. Енергични, любящи и игриви, далматините имат прекрасен темперамент и се привързват силно към своите човешки семейства. Със своята къса, гладка козина на черни или тъмнокафяви петна, те са лесни и по отношение на грумирането.

Като опитни спортни кучета обаче далматините ежедневно се нуждаят от прилично ниво на физическа активност. Маратонките ви са изтъркани от употреба? В такъв случай далматинът може да бъде вашият идеален партньор за джогинг. Дългите разходки също вършат работа! Във всички случаи с атлетичната си и мускулеста фигура, далматинът се нуждае от повече активност, за да бъде щастлив.

Смятани първоначално за произхождащи от Хърватия, където били използвани като ловни кучета, по-късно далматините били внесени във Великобритания. Там те били използвани като кучета, съпровождащи каретите. Именно във Великобритания породата е официално призната през 1890 г. със създаването на първия далматински клуб.

В друг интересен епизод от своята история далматинът се свързва с пожарната служба – особено в САЩ, където са официален талисман на бригадата и до днес. Поради произхода си на кучета, които водели впрягове, далматините били използвани за охрана на конете, теглещи пожарните двуколки. Дори сега много пожарникари избират далматина като домашен любимец.

Сега далматинът добива по-голяма популярност благодарение на своите появи на големия екран. Освен филма на Disney от 1961 г., който е адаптиран по едноименния роман на британската авторка Доуди Смит, по-късно се появяват и други свързани продукции.

Това, за съжаление, довежда и до факта, че много далматини се оказват с неопитни собственици, купили ги за децата си без никаква представа как да се грижат за тях. За щастие, ситуацията вече е различна и с правилната грижа и многото упражнения далматините живеят щастливо в семейства по целия свят.