Да поговорим за далматинците
Официално наименование: далматинец
Други имена: каретно куче, далматин, талбот гонче
Произход: Хърватия
Склонност към слюноотделяне1 out of 5
Необходимост от грумиране1 out of 5
Ниво на падане на козината3 out of 5
Склонност към лаене2 out of 5
Ниво на енергия*5 out of 5
Съвместимост с други домашни любимци4 out of 5
Топло време3 out of 5
Студено време2 out of 5
Подходящ за живот в апартамент2 out of 5
Може да остава сам3 out of 5
Семеен домашен любимец? *4 out of 5
|Мъжки
|Женски
|Височина
|Височина
|58.5 - 61 cm
|56 - 58.5 cm
|Тегло
|Тегло
|27 - 32 kg
|24 - 29 kg
|Подрастващо кученце
|Зряла възраст
|От 2 до 15 месеца
|От 15 месеца до 5 години
|Напреднала възраст
|Старост
|От 5 до 8 години
|От 8 до 18 години
|Педиатрична възраст
|От раждането до 2 месеца
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Опознайте далматина
Увековечени в анимационната класика на Disney „101 далматинци“ (няма как да не го споменем) – тези красиви животни са чудесни кучета спътници. Енергични, любящи и игриви, далматините имат прекрасен темперамент и се привързват силно към своите човешки семейства. Със своята къса, гладка козина на черни или тъмнокафяви петна, те са лесни и по отношение на грумирането.
Като опитни спортни кучета обаче далматините ежедневно се нуждаят от прилично ниво на физическа активност. Маратонките ви са изтъркани от употреба? В такъв случай далматинът може да бъде вашият идеален партньор за джогинг. Дългите разходки също вършат работа! Във всички случаи с атлетичната си и мускулеста фигура, далматинът се нуждае от повече активност, за да бъде щастлив.
Смятани първоначално за произхождащи от Хърватия, където били използвани като ловни кучета, по-късно далматините били внесени във Великобритания. Там те били използвани като кучета, съпровождащи каретите. Именно във Великобритания породата е официално призната през 1890 г. със създаването на първия далматински клуб.
В друг интересен епизод от своята история далматинът се свързва с пожарната служба – особено в САЩ, където са официален талисман на бригадата и до днес. Поради произхода си на кучета, които водели впрягове, далматините били използвани за охрана на конете, теглещи пожарните двуколки. Дори сега много пожарникари избират далматина като домашен любимец.
Сега далматинът добива по-голяма популярност благодарение на своите появи на големия екран. Освен филма на Disney от 1961 г., който е адаптиран по едноименния роман на британската авторка Доуди Смит, по-късно се появяват и други свързани продукции.
Това, за съжаление, довежда и до факта, че много далматини се оказват с неопитни собственици, купили ги за децата си без никаква представа как да се грижат за тях. За щастие, ситуацията вече е различна и с правилната грижа и многото упражнения далматините живеят щастливо в семейства по целия свят.
2 факта за далматинците
1. Открийте разликата
Знаете ли, че кученцата далматини се раждат без никакви петна? Техните отличителни петна започват да се появяват на възраст от около 10 дни. Петната могат да продължат да променят формата си до периода, в който далматинът стане възрастен.
2. Истинските 101 далматинци
Понго, далматинът на Disney, наистина е съществувал! Той е едно от деветте кучета, принадлежащи на британската писателка Доди Смит, която е написала книгата, вдъхновила филма. Самият роман от 1956 г. също е чудесно четиво за феновете на далматини – или за любителите на кучета от всякаква порода.
История на породата
Въпреки популярността им през последните години, произходът на далматините остава донякъде обвит в мистерия. Мнозина твърдят, че идват от областта Далмация на Балканите, но има малко доказателства в подкрепа на тази теория. Независимо от това е общоприето, че първоначално те са дошли от Хърватия и по-късно са били пренесени във Великобритания.
Това, което знаем със сигурност за историята на далматините, е, че в края на 18-и век съществува бяло петнисто куче, известно като хрътка талбот. Тези животни са използвани за придружаване на конски каруци, за да охраняват животните, пътниците и стоките. През нощта действали и като кучета пазачи на конюшните. През 1791 г. английският автор Томас Беуик нарича този тип кучета „далматини“.
Въпреки това те са известни и с множество прякори – от английско керванно куче до Spotted Dick и Plum Pudding Dog. Последните два прякора всъщност са известни британски десерти и далматинът е оприличаван на тях заради парченцата плод, които съдържат.
През 19-и век породата се превръща в нещо като символ на статус сред благородството – като същевременно е предпочитан избор за ромските пътешественици. Точно по това време започва и дългата връзка на далматините с противопожарната служба. Те са признати от Американския киноложки клуб през 1888 г.
От главата до опашката
Физически характеристики на далматинците
1.Тяло
2.Опашка
3.Глава
4.Окраска
5.Козина
Неща, за които трябва да внимавате
От специфични черти на породата до общото здраве – ето някои интересни факти за вашия далматин
Един възможен, но често срещан проблем при далматините: глухотата
За съжаление, според някои данни повече от 15% от кучетата са засегнати в известна степен – с разпространение до 30% в САЩ. Около 5% са глухи и с двете уши. Освен очевидния риск от наранявания при злополуки, това може да затрудни обучението им, но със сигурност не го прави невъзможно. Всъщност, тъй като са умни, те могат лесно да научат жестомимичен език, ако собственикът им е готов да го измисли. Състоянието е наследствено и е свързано с ген в непигментираните петна на далматина. Въпреки това реномирани развъдчици винаги първо проверяват за загуба на слуха при потенциалните родители, което може да намали вероятността за поява в кучилото, като самите кученца също могат да бъдат тествани. За щастие, далматините само с частична загуба на слуха могат да се справят добре и да живеят доста нормален живот.
Друго нещо, за което трябва да внимавате, са камъните в пикочния мехур или бъбреците
Въпреки че, обикновено са здрава порода кучета с добра продължителност на живота, далматините могат да бъдат предразположени към някои оплаквания. Едно от тях е състояние, наречено хиперурикозурия, при което повишените нива на пикочна киселина в урината им може да доведе до образуването на камъни в пикочния мехур/бъбреците. Добрата новина обаче е, че внимателно подбраната диета може да помогне много в превенцията (вижте нашия раздел „Здравословна храна, по-здраво куче“ за повече информация относно храненето на вашия далматин). Ако все пак се образуват камъни, те могат да бъдат отстранени чрез методи, като литотрипсията (ултразвуково разбиване на камъните). В краен случай хирургичната операция също е опция. С помощта на вашия ветеринарен лекар можете да бъдете добре информирани за възможните лечения.
За своето психическо и физическо благосъстояние, далматините се нуждаят от много упражнения
Въпреки че, всички кучета изискват определено ниво на ежедневна активност, това е наистина важно за далматините. Със своите спортни, пъргави тела и наследена трудолюбивост, те се наслаждават на физическа активност на открито, а като изключително интелигентни животни- се нуждаят също и от умствена стимулация. Ако са затворени твърде дълго, може да се стигне до излишък на енергия и, потенциално, до разрушително поведение на вашия далматин. Това, от своя страна, ще доведе както до нещастно куче, така и до нещастен стопанин. Така че редовните дълги разходки – и в идеалния случай – тичане – са жизненоважни за цялостното му благосъстояние. За още полезни факти относно физическата активност и обучението на далматините, вижте съответните раздели по-долу.
Здравословна храна, по-здраво куче
При избора на храна за далматин, трябва да се вземат предвид много фактори: неговата възраст, начин на живот, ниво на активност, физиологично състояние и здраве, включително потенциални заболявания или чувствителности. Храната осигурява енергия за осигуряване на жизнените функции на кучето, а пълната хранителна формула трябва да съдържа регулиран баланс на хранителните вещества, за да се избегне всякакъв дефицит или излишък в храната им, като и двете биха могли да имат неблагоприятно въздействие върху кучето.
Трябва постоянно да има чиста и прясна вода, за да се поддържа дейността на уринарния тракт. При горещо време и особено при упражнения навън, носете вода за честите почивки на вашето куче.
Може да е необходимо приемът на енергия да бъде адаптиран към климатичните условия. Куче, което живее на открито през зимата, има повишена нужда от енергия.
Следните препоръки са за здрави животни. Ако вашето куче има здравословни проблеми, се консултирайте с вашия ветеринарен лекар, който ще предпише специална ветеринарна диета.
Нуждите на кученцето далматин от енергия, протеини, минерали и витамини са много по-високи от тези на куче в зряла възраст. То се нуждае от енергия и хранителни вещества, за да поддържа тялото си, но и за да расте и да го изгражда. До навършване на 15 месеца имунната система на кученцето далматин се развива постепенно. Комплексът от антиоксиданти – включително витамин Е – може да помогне за поддържане на естествената му защита през това време на големи промени, открития и нови срещи. Храносмилането му е различно от това на далматин в зряла възраст: храносмилателната му система все още не е зряла, така че е важно да се осигурят лесносмилаеми протеини, които ще бъдат ефективно усвоени. Пребиотици, като фрукто- олигозахариди, подпомагат здравето на храносмилателната система чрез балансиране на чревния микробиом, което води до добро качество на изпражненията.
По същия начин зъбите на кученцето – започвайки с млечните зъби или първите зъби, а след това постоянните зъби – са важен фактор, който трябва да се вземе предвид при избора на размера, формата и текстурата на гранулата. Тази дълга фаза на растеж означава и по-високи енергийни нужди, затова храната трябва да има високо енергийно съдържание (изразено в Kcal/100 г храна), докато концентрациите на всички други хранителни вещества ще бъдат по-високи от нормалните в специално формулираната храна за растеж. Далматинът е единствената порода кучета, която отделя значителни количества пикочна киселина в урината си. Пикочната киселина, която е резултат от разграждането на пурините, при някои кучета може да доведе до образуването на уринарни калкули, или камъни. Най-добрият избор е храна с ниско съдържание на пурини, която спомага за ограничаване на отделянето на пикочна киселина. Тъй като проблемите на пикочната система при далматините могат да се появят още на 12 месечна възраст, потърсете диета с внимателно контролирано ниво на пурини, за да спомогнете доброто функциониране на пикочната система. Препоръчва се дневната дажба да се раздели на три хранения на ден, докато навърши шест месеца, след което да преминете към две хранения на ден.
Основните хранителни цели за възрастни далматини са:
Поддържане на здравето на пикочните пътища чрез предотвратяване на образуването на камъни в тях с помощта на подбрани източници на протеин с ниско съдържание на пурини.
Спомагане за запазване на здравето и красотата на кожата и козината с обогатеното добавяне на незаменими мастни киселини (най-вече EPA-DHA), незаменими аминокиселини и витамини B. Възхитителната козина на далматина е покритие за чувствителната му кожа. Тези хранителни вещества могат да спомогнат за подобряване на защитните сили на кожата срещу външни патогени, както и за забавяне на възпалителните реакции чрез подсилване на „бариерната“ ѝ функция.
Подпомагане на поддържането на добра сърдечна функция с адаптирано съдържание на минерали, EPA-DHA, таурин, L-карнитин и антиоксиданти.
Поддържане на здравето на костите и ставите с глюкозамин и хондроитин.
Поддържане на идеално телесно тегло чрез използване на лесносмилаеми съставки и поддържане на съдържанието на мазнини на разумно ниво.
Подобряване на оптималното храносмилане с висококачествен протеин и балансирано набавяне на диетични фибри.
За подпомагане на естествената му защита се препоръчва формула, обогатена с антиоксидантен комплекс и съдържаща мано-олигозахариди.
След 7-годишна възраст далматинците започват да проявяват първите признаци на стареене. Формула, обогатена с антиоксиданти, ще помогне за поддържането на тяхната жизненост. Стареенето е придружено с промяна на храносмилателния капацитет и специфични хранителни нужди, така че храната за по-възрастните далматинци трябва да има следните характеристики:
По-високо съдържание на витамин C и E. Тези хранителни вещества имат антиоксидантни свойства, като помагат за защитата на телесните клетки срещу вредните въздействия на оксидативния стрес, свързан със стареенето
Намалено съдържание на фосфор за забавяне на постепенното влошаване на бъбречната функция.
По-високият дял на микроелементите желязо, мед, цинк и манган помага за поддържане на добро състояние на кожата и козината.
По-високо количество полиненаситени мастни киселини (омега-3 и омега-6 мастни киселини), за да се поддържа качеството на козината. Кучетата обикновено произвеждат тези мастни киселини, но стареенето може да повлияе на този физиологичен процес.
Докато остаряват, кучетата страдат все повече от проблеми със зъбите. За да се гарантира, че те продължават да се хранят с достатъчни количества, размерът, формата и текстурата на гранулите трябва да са съобразени с челюстите им. Адаптирана форма на гранулата може да помогне за намаляване на скоростта на хранене, за да помогне на вашето куче да поддържа здравословно тегло.
През целия живот на далматинците е важно да се избягва да се хранят с човешка храна или мазни лакомства. Вместо това ги възнаградете с гранула от дневната им дажба и спазвайте стриктно указанията за хранене на опаковката, за да предотвратите прекомерното натрупване на тегло.
Грижи за вашия далматинец
Съвети за грумиране, обучение и физическа активност
Ако се чудите колко движение е необходимо на далматинците, те може би не са правилните кучета за вас – защото отговорът е много. В идеалния случай те трябва да се движат активно от един до три часа на ден, и дори повече, когато това е възможно. Далматинец, който не получава достатъчно физическа активност, може да придобие деструктивно поведение, за да освободи натрупаната енергия. Поради миналото си на ловни кучета те най-много обичат разходките в природата – така че са страхотни другарчета за тренировки за всеки, който обича туризъм, бягане или дори колоездене. Тъй като далматинецът има и игрива черта в характера си, той реагира добре и на игрите в градината.
Далматинците не само са благословени с красива козина, но тя е и относително лесна за поддръжка. Разресване веднъж седмично с гумен кръгъл гребен обикновено е всичко, което е необходимо, за да я поддържате мека и блестяща, както и за премахване на паднали косми. За най-доброто грумиране на далматинеца се препоръчва и къпане от време на време, а ноктите трябва да се подрязват толкова често, колкото е необходимо. Както при всички породи, трябва да се обръща внимание на зъбната им хигиена. Освен ежедневното миене на зъбите у дома те трябва да се водят на редовни прегледи. И накрая – ушите на далматинеца също трябва да бъдат наблюдавани за признаци на замърсяване или инфекция.
Далматинецът е интелигентен и обича да радва стопаните си, като този характер го прави лесен за обучение. Въпреки това, тъй като е доста чувствително животно, далматинецът реагира най-добре на положително, базирано на възнаграждение обучение. Най-добре е да го обучите добре от самото начало, като заведете далматинеца си на обучение за кученца. Такова ранно социализиране ще е от полза за него, тъй като може да е подозрителен към непознати и дори леко срамежлив. От друга страна, понякога може да показва признаци на агресия около други кучета, така че обучението е добра идея като цяло. Дори и да е с увреден слух, все още може да бъде обучен с помощта на жестомимични сигнали или вибриращи яки. По-късно може да пожелаете да продължите обучението на вашия далматинец с класове по ловкост или послушание.
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Всичко за далматинците
Могат ли далматинците да бъдат агресивни?
Трудно ли се отглеждат далматинците?
Прочетете повече по тази тема
Източници
- Американски ветеринарни центрове https://vcahospitals.com/
- Кучешка енциклопедия на Royal Canin. Ред. 2010 г. и 2020 г.
- Болница за домашни любимци Banfield https://www.banfield.com/
- Продуктова книга на Royal Canin за продуктите от серията BHN за породисти кучета
- Американски киноложки клуб https://www.akc.org/
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