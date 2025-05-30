Как храненето на кучето Ви се нуждае от промяна с възрастта

Кученцата, изцяло възрастните кучета и зрелите кучета имат различни хранителни изисквания. Вследствие на това диетата трябва да бъде адаптирана във всеки етап от живота, за да се гарантира, че кучето остава възможно най-здраво.

Хранене за кучета в напреднала възраст

Кучетата в напреднала възраст имат значително по-различни хранителни нужди от кученцата и дори от възрастните кучета. Добрата грижа е от съществено значение, за да остане кучето в добро здраве през целия си живот. Редовната физическа активност ще гарантира, че кучето поддържа мускулната си маса и контролира теглото си. Състоянието на зъбите и козината също трябва да се наблюдава.

По отношение на енергийните изисквания приемът трябва да се адаптира към нивото на активност на животното, което зависи от възрастта му и от здравословното му състояние. Куче с артрит ще се движи по-малко и така изразходва по-малко енергия, което представлява риск от натрупване на нездравословно тегло. Нискоенергийната диета е задължителна само ако кучето е с наднормено тегло. Много е важно не просто да се предполага, че намаленият ентусиазъм за физически упражнения е нормално следствие от напредването на възрастта. Кучето трябва да се изследва, за да се провери дали не страда от заболяване.

Редовното претегляне и медицинските прегледи са най-добрият начин да се гарантира, че проблемите, свързани със стареенето, се откриват при първа възможност.

Стареенето също така е придружено от промяна на храносмилателния капацитет и специфични хранителни изисквания, така че храната за кучетата в напреднала възраст трябва да има следните характеристики:

По-високо съдържание на витамин C и E

Тези хранителни вещества имат антиоксидантни свойства, като защитават тялото срещу вредните ефекти на оксидативния стрес, свързан със стареенето.

Висококачествен протеин

По-старите кучета са по-малко ефективни при обработването на хранителни протеини в сравнение с по-младите кучета поради тяхната намалена храносмилателна функция. Тук основната цел е подобряването на качеството на протеина. В някои държави съществува заблудата, че протеинът е отговорен за бъбречна недостатъчност. Всъщност, това не е така. Бъбречната недостатъчност е хронично, необратимо заболяване, което се среща по-често при възрастни пациенти. Препоръчва се да се намали съдържанието на фосфор в храните, за да се забави прогресията на това заболяване. Въпреки това е важно първо да говорите с вашия ветеринарен лекар и да му позволите да диагностицира състоянието, преди да направите каквито и да е диетични промени.

По-голям дял от елементите желязо, мед, цинк и манган

Тези хранителни вещества помагат за поддържането на доброто състояние на кожата и козината. Тяхното включване под формата на органични соли, които са много по-лесни за асимилиране от минералните соли, прави по-вероятно използването им в метаболизма на кучета с не толкова ефективна храносмилателна система.

По-голямо количество полиненаситени мастни киселини

Соево масло или дори по-добре – масло от пореч или рибено масло също се използват за поддържане на качеството на козината. Кучетата обикновено произвеждат тези мастни киселини, но стареенето може да повлияе на този физиологичен процес.

Малко по-високо съдържание на фибри, за да действа като „баласт“

Включването на по-високо съдържание на фибри ще спомогне за ограничаване на риска от запек, който може да съпътства намаляването на физическата активност на застаряващото куче.

Докато остаряват, кучетата страдат все повече от дентални проблеми. За да се гарантира, че те продължават да се хранят с достатъчни количества, трябва да се вземат под внимание формата, големината и твърдостта на техните гранули.