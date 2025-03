TREATS COMPATIBLE WITH URINARY S/O DIETS

Разработени от експерти в кучешкото хранене, ROYAL CANIN® Urinary S/O Treats са подходящи само за възрастни кучета. Тези меки, вкусни лакомства не само допълват диетичния план на вашето куче при проблеми с пикочните пътища, без да нарушават резултатите, но и показват обмислен избор, който поддържа тяхното благосъстояние. ROYAL CANIN® Urinary S/O Treats съдържат оптимизирано съдържание на минерали, което ги прави подходящ избор за кучета на специализирана диета при проблеми с пикочните пътища. Не забравяйте да следвате указанията за хранене, посочени на опаковката, и да давате на кучето си не повече от препоръчителния брой лакомства на ден. ROYAL CANIN® Urinary S/O Treats са съвместими със следните хранителни режими при проблеми с пикочните пътища от нашата специална гама ROYAL CANIN® Veterinary, които следва да се дават на вашия домашен любимец само по препоръка на ветеринарен лекар: ROYAL CANIN® Urinary S/O ROYAL CANIN® Urinary S/O Small Dog