Обучаване на децата как да се грижат за кучето
Важно е да изберете подходящото кученце, което да доведете вкъщи и да подготвите децата за пристигането му, за да сте сигурни, че всички ще са щастливи и спокойни.
Образоване на децата
Взимането на кученце вкъщи е изключително вълнуващо за децата, но е важно да им се обясни, че новият им домашен любимец не е играчка и трябва да са внимателни с него. Запознаванията може да са плашещи за едно малко кученце, а негативните преживявания имат дълготраен ефект. Периодът на социализиране и страх започва от 4-седмична възраст и продължава до 14-ата седмица като всяка травма през този период може да има дълготрайни последствия, затова е важно това да се случва в тиха и спокойна среда, където децата се насърчават да бъдат спокойни.
Какво можете да направите, за да подпомогнете процеса:
- Помолете децата да седнат на пода и да оставят кученцето само да дойде при тях.
- Научете децата как да носят своя нов домашен любимец като придържат внимателно тялото му, когато го вдигат. Най-добрият начин е да поставят една разтвпрема ръка под коремчето му и да го придържат отзад с другата.
- Когато децата прегръщат кученцето, внимавайте да не го притискат твърде силно.
Осигуряване на безопасност на кученцето и децата
Има редица неща, които ще ви помогнат да предпазвате, както кученцето, така и децата докато растат заедно. Като напомняте на децата, че те също имат принос за развитието и безопасността на тяхното кученце, те могат да поемат известна отговорност.
За да избегнете ухапвания и драскотини, научете детето си:
- да не безпокои кученцето, когато то спи или яде;
- да не го гледа право в очите;
- да не го прегръща твърде силно;
- да не му дава никаква храна от масата.
Деца под 10-годишна възраст не трябва да бъдат оставяни сами с кученцето; когато децата и кученцата играят заедно, винаги трябва да присъства възрастен.
Породи кучета, които се разбират добре с деца
Изборът на порода куче се влияе от редица фактори, включително от начина ви на живот. Някои породи са известни с особените си черти на характера и поведението, включително с това, че са подходящи за деца, което също играе роля в процеса на вземане на вашето решение. Всички животни обаче имат свой собствен темперамент, така че това не може да се използва като определяща насока.
Породите кучета могат да бъдат категоризирани като дребни, средни, едри и гигантски, но само защото едно куче е малко, не означава непременно, че е по-лесно за гледане. Добра идея е да вземете предвид темперамента на породата като цяло, както и нейния размер и енергичност. Ако имате деца с алергии, може да потърсите и хипоалергенна порода.
Някои от най-популярните породи дружелюбни семейни кучета включват:
Голдън ретривър: уверени, интелигентни, добри, лоялни и търпеливи, голдън ретривърите обичат да играят с деца, но се нуждаят от много пространство за упражнения и игра навън.
Лабрадор ретривър: известни със своя мил темперамент, от десетилетия насам лабрадорите са сред най-популярните породи кучета. Те се нуждаят от много упражнения, за да не наддадат тегло.
Булдог: за хора, които търсят не толкова енергично куче, булдоците са лоялни и спокойни, което ги прави хладнокръвни домашни любимци за семействата.
Бигъл: известни със своя дружелюбен и обичлив нрав, бигълите са порода, която искрено се радва на компания.
Хавански бишон: изключително обичливи, хаванските бишони са игриви, уравновесени дребни кучета, които са известни с това, че по природа са невероятно внимателни с децата.
Пудел: представителите на тази хипоалергенна порода могат да бъдат едри и много дребни и са изключително интелигентни. Пуделите обикновено са послушни и отзивчиви, но изискват много грижи за козината.
Кучетата могат да бъдат изключително любящи и грижовни членове на семейството, както и отлични приятели на децата. Чрез обучение на вашите деца от самото начало за това какви са нуждите на новия им домашен любимец и каква е отговорността им да се грижат за него ще увеличите максимално възможността да създадете щастлива и безопасна среда както за кучето, така и за децата.
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