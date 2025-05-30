Важно е да изберете подходящото кученце, което да доведете вкъщи и да подготвите децата за пристигането му, за да сте сигурни, че всички ще са щастливи и спокойни.

Образоване на децата

Взимането на кученце вкъщи е изключително вълнуващо за децата, но е важно да им се обясни, че новият им домашен любимец не е играчка и трябва да са внимателни с него. Запознаванията може да са плашещи за едно малко кученце, а негативните преживявания имат дълготраен ефект. Периодът на социализиране и страх започва от 4-седмична възраст и продължава до 14-ата седмица като всяка травма през този период може да има дълготрайни последствия, затова е важно това да се случва в тиха и спокойна среда, където децата се насърчават да бъдат спокойни.

Какво можете да направите, за да подпомогнете процеса:

Помолете децата да седнат на пода и да оставят кученцето само да дойде при тях.

Научете децата как да носят своя нов домашен любимец като придържат внимателно тялото му, когато го вдигат. Най-добрият начин е да поставят една разтвпрема ръка под коремчето му и да го придържат отзад с другата.

Когато децата прегръщат кученцето, внимавайте да не го притискат твърде силно.

Осигуряване на безопасност на кученцето и децата

Има редица неща, които ще ви помогнат да предпазвате, както кученцето, така и децата докато растат заедно. Като напомняте на децата, че те също имат принос за развитието и безопасността на тяхното кученце, те могат да поемат известна отговорност.

За да избегнете ухапвания и драскотини, научете детето си:

да не безпокои кученцето, когато то спи или яде;

да не го гледа право в очите;

да не го прегръща твърде силно;

да не му дава никаква храна от масата.

Деца под 10-годишна възраст не трябва да бъдат оставяни сами с кученцето; когато децата и кученцата играят заедно, винаги трябва да присъства възрастен.