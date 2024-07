Política de Satisfação Garantida

COMPROMISSO DE INTENÇÕES DE SATISFAÇÃO TOTAL DOS PRODUTOS DAS LINHAS DA ROYAL CANIN DO BRASIL IND. E COM. LTDA COM SEU CONSUMIDOR

Os produtos da marca ROYAL CANIN foram desenvolvidos na França, por pesquisadores e especialistas, com o propósito de atender a todas as necessidades nutricionais dos gatos e cães de forma completa e balanceada. São alimentos produzidos com matérias-primas selecionadas, altos níveis nutricionais e rígido controle de qualidade. Com base nisso, optamos por oferecer a política de “satisfação garantida”. Isso significa que, caso o seu pet não se adapte a qualquer um dos produtos da marca ROYAL CANIN, nós providenciaremos a troca do alimento por outra embalagem de produto da marca de valor semelhante

Nossa intenção é trazer a você a definição do conceito de qualidade garantida através da constante valorização de seus direitos como consumidor. NÃO SE TRATA DE UMA PROMOÇÃO, e sim de um PROGRAMA DE GARANTIA DE SATISFAÇÃO.

O telefone para solicitação da troca do produto (0800 703 55 88 – horário de atendimento de segunda à sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 16h) está presente em todas as embalagens dos produtos da marca ROYAL CANIN. O contato é liderado pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da Royal Canin.

Como funciona nosso programa de garantia de satisfação





A opção de troca por outro produto ROYAL CANIN será efetuada dentro das seguintes condições:

1. Para solicitar a troca do produto, é imprescindível que o contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) da ROYAL CANIN seja realizado através do telefone 0800 703 55 88 ou por e-mail ([email protected]), de segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e das 13h às 16h. Nesta ocasião o consumidor deverá fornecer nome completo, endereço, telefone pessoal, CPF, bem como dados da embalagem (data de fabricação, data de validade, hora e lote) e informações do ponto de venda em que a compra foi realizada (nome fantasia, telefone e endereço), para que seja realizado o seu cadastro

2. O consumidor deverá apresentar, no momento da solicitação de troca, uma cópia da nota fiscal de aquisição de mercadoria, indicando data e horário de compra. Notas fiscais rasuradas ou ilegíveis não serão aceitas. A nota fiscal deverá ser enviada ao SAC através de e-mail ([email protected]).

3. O prazo máximo para a solicitação da troca da mercadoria é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal com a efetiva entrega do produto pelo lojista.

4. Esta opção de troca está limitada a 2 (duas) embalagens por consumidor.

5. A troca está condicionada à transição correta da alimentação do pet, feita de forma gradual, em período entre 7 e 10 dias, da seguinte forma: nos dois primeiros dias deve ser oferecido 75% do alimento anterior e 25% do alimento novo ao animal; no terceiro e quarto dia, deve ser oferecido 50% de cada alimento; no quinto e sexto dia, deve ser oferecido 25% do alimento anterior e 75% do alimento novo ao animal e por fim, a partir do sétimo dia de transição, deve ser oferecido ao animal, 100% do alimento novo.

6. É imprescindível que o consumidor devolva no mínimo 50% (cinquenta por cento) do peso inicial constante na embalagem original do produto adquirido: Ex: embalagem com 4kg deverá conter no retorno um peso líquido mínimo de 2kg do mesmo produto.

7. A devolução do produto, respeitando os critérios do item 6, deverá ser feita na embalagem original do produto. É responsabilidade do consumidor entregá-la no mesmo estabelecimento comercial onde adquiriu a mercadoria ou junto à nossa equipe regional / loja parceira, de acordo com orientação passada pelo SAC.

8. Na mesma oportunidade o consumidor deverá informar o número do protocolo de atendimento fornecido pelo SAC.

9. A ROYAL CANIN terá até 30 (trinta) dias, a contar da confirmação da troca pelo SAC, para efetuar a substituição do produto.

10. O contato deve ser feito em, no mínimo, 10 dias antes do prazo de validade que consta na embalagem. Essa data deve estar legível. Não poderão ser trocados produtos fora de seu prazo de validade.

11. Não realizamos trocas de embalagens fechadas ou quando ocorrer mudança na indicação veterinária. A troca também não é autorizada em casos de falecimento do pet ou quando o produto estiver fora do prazo de validade.

12. Não realizamos trocas em casos de compra ou venda incorreta. Neste caso, é de inteira responsabilidade do consumidor verificar, no ato da compra, se o produto está correto.

13. O Programa de Garantia de Satisfação é exclusivo para o consumidor final (pessoa física), sendo totalmente vedado a Distribuidores, Atacadistas, Representantes Comerciais, Pet Shops, Clínicas Veterinárias, Lojas Agropecuárias e qualquer outro tipo de estabelecimento comercial, de produção ou de pesquisa, a não ser que estes profissionais estejam na condição de consumidores.

Opção de troca do produto por dinheiro:

A troca do produto da marca ROYAL CANIN poderá ser efetuada ao consumidor em dinheiro, através de depósito bancário. Para isso, o valor de reembolso será definido com base na importância efetivamente despendida para a aquisição do produto, ou seja, pelo valor unitário pago pelo consumidor, considerados os descontos, promoções, fidelidades e descontados custos com frete e outros valores que não sejam o valor expresso do produto.

1. Uma cópia da nota fiscal de aquisição de mercadoria, com data e horário de compra, será requisitada no momento da solicitação de reembolso e deverá ser enviada para o e-mail [email protected]. Notas fiscais rasuradas ou ilegíveis não serão aceitas.

2. O prazo para a solicitação da devolução do valor pago na mercadoria é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal com a efetiva entrega do produto pelo lojista.

3. É imprescindível que o consumidor entre em contato com o nosso SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), através do telefone 0800 703 55 88 ou por e-mail ([email protected]), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, para relatar o problema ocorrido e solicitar reembolso em dinheiro, ocasião em que terá que fornecer nome completo, telefone, endereço, CPF, bem como dados da embalagem (data de fabricação, data de validade, hora e lote) e informações do ponto de vendas que a compra foi realizada (nome fantasia, telefone e endereço), garantindo ao mesmo, o cadastro de seus dados junto ao SAC.

4. A opção de reembolso em dinheiro está limitada a 2 (duas) embalagens por consumidor.

5. O reembolso em dinheiro estará condicionada à transição correta da alimentação do pet, feita de forma gradual, em período entre 7 e 10 dias, da seguinte forma: nos dois primeiros dias deve ser oferecido 75% do alimento anterior e 25% do alimento novo ao animal; no terceiro e quarto dia, deve ser oferecido 50% de cada alimento; no quinto e sexto dia, deve ser oferecido 25% do alimento anterior e 75% do alimento novo ao animal e por fim, a partir do sétimo dia de transição, deve ser oferecido ao animal, 100% do alimento novo.

6. É imprescindível que o consumidor devolva no mínimo 50% (cinquenta por cento) do peso inicial constante na embalagem original do produto adquirido: Ex: embalagem com 4kg deverá conter no retorno um peso líquido mínimo de 2kg do mesmo produto.

7. A devolução do produto, respeitando os critérios do item 7, deverá ser feita na embalagem original do produto. É responsabilidade do consumidor entregá-la no mesmo estabelecimento comercial onde adquiriu a mercadoria ou junto à nossa equipe regional / loja parceira, de acordo com orientação passada pelo SAC.

8. A ROYAL CANIN terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da confirmação do reembolso pelo SAC (após validação da documentação enviada), para efetuar o depósito do valor correspondente ao produto. Nesse caso o consumidor deverá informar CPF, cópia da nota fiscal de compra do produto na íntegra, dados residenciais completos (rua/avenida, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP), dados de sua conta (banco, agência e conta – sinalizar se é corrente ou poupança) e cópia do comprovante bancário onde consta número da agência, conta e banco.

9. Caso o consumidor não possua conta corrente ou poupança para realização do reembolso, este deverá fornecer carta de autorização, escrita de próprio punho, informando sua atual condição e indicando no nome completo, CPF, comprovante de residência e dados bancários do titular da conta onde deverá ser direcionado o reembolso.

10. O valor unitário dos produtos em Nota Fiscal deverá ser condizente ao preço médio praticado no mercado local na data da compra. Valores que ultrapassem não serão reembolsados.

11. O contato deve ser feito em, no mínimo, 10 dias antes do prazo de validade que consta na embalagem. Essa data deve estar legível. Não poderão ser ressarcidos produtos fora de seu prazo de validade.

12. Não realizamos ressarcimento de embalagens fechadas ou quando ocorrer mudança na indicação veterinária. O procedimento também não é autorizado em casos de falecimento do pet, ou quando o produto estiver fora do prazo de validade.

13. Não realizamos ressarcimento em casos de compra ou venda incorreta. Neste caso, é de inteira responsabilidade do consumidor verificar, no ato da compra, se o produto está correto.

14. O Programa de Garantia de Satisfação é exclusivo para o consumidor final (pessoa física), sendo totalmente vedado a Distribuidores, Atacadistas, Representantes Comerciais, Pet Shops, Clínicas Veterinárias, Lojas Agropecuárias e qualquer outro tipo de estabelecimento comercial, de produção ou de pesquisa, a não ser que estes profissionais estejam na condição de consumidores.

Disposições gerais

A ROYAL CANIN esclarece ao consumidor que:

1. Entende-se por “não adaptação” a recusa por parte do pet (cão ou gato) a um novo alimento, após transição gradativa.

2. Eventuais fraudes serão apuradas e penalizadas na forma da lei.

3. Este compromisso é destinado apenas aos casos em que for identificado problemas na adaptação do animal em relação aos produtos ROYAL CANIN, considerando o período de transição citado nos itens acima. Solicitação de troca por qualquer outro motivo deve ser direcionada ao SAC e será tratada de acordo com o protocolo específico de cada caso.

4. Se por qualquer motivo cessarmos a produção ou ocorrer a falta momentânea de algum dos produtos da marca ROYAL CANIN, a troca da mercadoria adquirida, somente será possível por outro PRODUTO similar.

5. Este compromisso não contempla produtos adquiridos de forma GRANEL ou que, por qualquer motivo, tenha sido compartilhado entre dois ou mais consumidores.

6. Este compromisso se restringe a embalagens compradas em território brasileiro. Embalagens compradas em outros países não serão trocadas.

7. As informações providas pelos consumidores poderão ser conferidas perante órgãos e sites governamentais e/ou com o ponto de vendas e até profissionais veterinários envolvidos no caso.

A ROYAL CANIN ESTÁ CERTA DE ESTAR PROPORCIONANDO AO SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO SEMPRE O QUE HÁ DE MELHOR EM ALIMENTOS PARA GATOS E CÃES.

Este Compromisso Público revoga e substitui integralmente o Compromisso Público registrado no ano de 2013 sob o n.º 0010705 no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Descalvado-SP, passando a nova redação abaixo a viger a partir de 12 de junho de 2019."

ESTAMOS À DISPOSIÇÃO ATRAVÉS DE NOSSO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800 703 55 88, PARA RECEBERMOS SUAS CRÍTICAS E SUGESTÕES.