Os cães desta raça são animais de rotinas que preferem uma atmosfera calma e um tratamento carinhoso. O Exotic Shorthair gosta de ser escovado e acariciado por crianças, mas é pouco provável que se envolva em brincadeiras turbulentas.

O Exotic Shorthair tem uma voz suave e musical, mas comunica principalmente através dos seus olhos grandes e expressivos. Estes gatos gostam da segurança do chão e brincam entusiasmados com os brinquedos, estando igualmente felizes se ficarem quietos no seu local favorito.

Fonte: factos e características fundamentais obtidos do World Cat Congress (WCC)