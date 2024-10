Os Ocicats são gatos confiantes e extrovertidos com os visitantes da casa. São gatos inteligentes e aprendem facilmente as regras domésticas. Isto, combinado com a sua natureza orientada para as pessoas, significa que rapidamente são capazes de seguir comandos.

Os Ocicats são gatos sociáveis e não gostam de estar sem companhia. São mais adequados para casas com muita atividade e ficarão infelizes se estiverem sozinhos durante muito tempo.

Fonte: factos e características fundamentais obtidos do World Cat Congress (WCC)