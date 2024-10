RagaMuffin

Os RagaMuffins são gatos impressionantes, quer a cor seja sólida, malhada e branco, carapaça de tartaruga ou marta. Terão prazer em morar com famílias grandes, casais, idosos ou tutores solteiros, e são companheiros excelentes e amorosos.

Afetuosos e brincalhões, estes gatos de natureza doce são carinhosos com as crianças e dão-se bem com outros animais em casa, tornando-os um animal de estimação perfeito para a família. O seu temperamento calmo e amoroso significa que são pacientes com brincadeiras barulhentas.

