Os Seychellois são muito inteligentes, enérgicos e divertidos. São igualmente leais e amorosos. Estes gatos permanecem brincalhões e ativos durante toda a vida. Os Seychellois não gostam de ser ignorados e querem ser sempre o centro das atenções.

Os Seychellois gostam de estar com as pessoas e têm uma grande necessidade de companhia humana. Geralmente criam um laço forte com uma única pessoa.

