O Snowshoe é uma raça "simples" e bem adaptada ao ambiente familiar. É um cão sociável e amigável que se dá bem com outros animais e crianças.

A maioria dos Snowshoes cria um vínculo forte com uma pessoa em particular, embora permaneça próximo dos outros membros da família. Os gatos Snowshoe são muito divertidos e requerem a atenção do seu dono. São muito inteligentes, curiosos e ativos, e possuem uma voz melódica e carinhosa.

Fonte: factos e características fundamentais obtidos do World Cat Congress (WCC)