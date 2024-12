​O que torna saudável o sistema digestivo de um gato?

O impacto da dieta no sistema digestivo do seu gato

Um sistema digestivo saudável em seu gato é aquele que absorve eficazmente todos os nutrientes necessários para que o animal mantenha a saúde. Portanto, a dieta, incluindo a digestibilidade e a composição nutritiva, contribui diretamente para a saúde do sistema digestivo e de todo o corpo.

Ao contrário de outros mamíferos, os gatos são incapazes de sintetizar determinados nutrientes em seu corpo necessários para o funcionamento eficaz. Isso inclui taurina – encontrado em proteínas – determinados ácidos graxos, vitamina D e vitamina A. A dieta do seu gato deve incluir esses componentes essenciais para dar suporte ao bem-estar e à saúde em geral.

Os gatos têm uma necessidade alta de proteína, maior do que a de cães e humanos, que é usada para regenerar células do corpo, incluindo garras, anticorpos e pelagem). Essa proteína contém 11 aminoácidos essenciais, tais como a taurina, da qual o gato precisa para o funcionamento eficaz; sem taurina, eles podem sofrer degeneração da retina e problemas cardíacos.

A gordura é uma parte de energia densa da dieta do seu gato que pode contribuir à saúde em geral e à saúde do sistema digestivo. Por exemplo, seu gato precisa de ácidos graxos específicos para repor as células da pele e manter a barreira cutânea eficaz. No entanto, a gordura na dieta precisa ser cuidadosamente equilibrada – muita gordura pode causar obesidade e a outros problemas, incluindo sensibilidades digestivas em alguns gatos.

Um dos componentes-chave na dieta do seu gato que ajuda a dar suporte à saúde intestinal é a fibra, tanto a solúvel quanto a insolúvel. A fibra insolúvel incentiva o movimento regular do intestino e aumenta o volume das fezes; a fibra solúvel atua como um agente “gelificante” que pode retardar o movimento no estômago e intestino delgado. Um alimento manufaturado nutricionalmente completo terá o equilíbrio ideal dessas fibras para manter a saúde gastrointestinal.

Outros elementos importantes da dieta do seu gato que contribuem para um sistema digestivo saudável e capaz de absorver os nutrientes de que o corpo necessita são os prebióticos. Eles estimulam o desenvolvimento de bactérias “benéficas” do intestino que contribuem para a saúde digestiva do seu gato. Os prebióticos incluem nutrientes que afetam positivamente a microbiota existente no trato gastrointestinal do gato.

O trato digestivo do seu gato é um sistema sensível e complexo que precisa do cuidado certo para se manter saudável e eficaz. Se você não tem certeza sobre a melhor maneira de dar suporte ao bem-estar digestivo do seu gato, fale com o médico-veterinário.