MODO DE UTILIZAÇÃO

Servir o alimento seguindo as quantidades e manejo recomendados na tabela de quantidade diária. Os valores expressos na tabela são de referência, podendo ocorrer variações para cada animal. Deixar sempre água fresca e limpa à disposição do animal. Período de utilização: Alimente seu animal com ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL FELINE por 1 a 2 semanas durante os períodos de diarreia aguda e recuperação, até que a restauração seja alcançada. Recomendações e informações adicionais: Recomenda-se a orientação veterinária antes do início do uso ou de se estender o período de utilização. Os alimentos fabricados pela Royal Canin não contêm adição de corantes artificiais, estando sujeitos à variação na coloração dos croquetes. Contraindicações: Gestação, lactação, crescimento e gatos propensos a sobrepeso.