Nutrição precisa e específica para gatos

Cada fórmula foi criada para fornecer nutrição sob medida para as necessidades específicas do seu animal de estimação, independentemente da raça, da idade ou do estilo de vida.

Filhotes de Maine Coon sentados em preto e branco sobre um fundo branco
0 a 1 ano

Filhote

Fórmulas nutricionais que ajudam a dar suporte ao crescimento saudável e auxiliam no desenvolvimento do sistema digestivo.

Saiba mais
Mau Egípcio adulto em pé em preto e branco sobre um fundo branco
1 a 7 anos

Adulto

Nutrição adaptada para nutrir o corpo do seu gato e satisfazer o seu paladar.

Saiba mais
Ragdoll adulto deitado em preto e branco sobre um fundo branco
7 a 11 anos

Maduro

Fórmulas nutricionais completas concebidas para ajudar na manutenção da saúde do seu gato, à medida que os seus níveis de energia e atividade mudam à medida em que envelhecem.

Saiba mais
British Shorthair adulto sentado em preto e branco sobre um fundo branco
Mais de 11 anos

Idoso

Fórmulas adaptadas para atender às necessidades nutricionais específicas de um gato idoso.

Saiba mais

Navegue pela nossa linha veterinária

Dê uma olhada em nossa linha completa de produtos veterinários.
Saiba mais

Navegue pela nossa linha para animais saudáveis

Dê uma olhada em nossa linha completa de produtos.
Saiba mais
Tem um gato de raça pura?

Tem um gato de raça pura?

Descubra nossas fórmulas criadas para atender às necessidades específicas de sua raça.

Saiba mais