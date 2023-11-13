Nutrição precisa e específica para gatos
Cada fórmula foi criada para fornecer nutrição sob medida para as necessidades específicas do seu animal de estimação, independentemente da raça, da idade ou do estilo de vida.
0 a 1 ano
Filhote
Fórmulas nutricionais que ajudam a dar suporte ao crescimento saudável e auxiliam no desenvolvimento do sistema digestivo.
1 a 7 anos
Adulto
Nutrição adaptada para nutrir o corpo do seu gato e satisfazer o seu paladar.
7 a 11 anos
Maduro
Fórmulas nutricionais completas concebidas para ajudar na manutenção da saúde do seu gato, à medida que os seus níveis de energia e atividade mudam à medida em que envelhecem.
Mais de 11 anos
Idoso
Fórmulas adaptadas para atender às necessidades nutricionais específicas de um gato idoso.
Navegue pela nossa linha veterinária
Dê uma olhada em nossa linha completa de produtos veterinários.
Navegue pela nossa linha para animais saudáveis
Dê uma olhada em nossa linha completa de produtos.
Tem um gato de raça pura?
Descubra nossas fórmulas criadas para atender às necessidades específicas de sua raça.