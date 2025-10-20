Hepatic Feline

Alimento seco para gatos

HEPATIC FELINE S/O é um alimento coadjuvante seco para gatos adultos, formulado para apoiar a função hepática em caso de insuficiência hepática crônica. Proteínas de alta qualidade em teores moderados e altos níveis de ácidos graxos essenciais.

Formatos disponíveis

1.5 kg

DISPONIBILIDADE

Este produto é uma fórmula exclusivamente veterinária. Consulte o seu médico veterinário para saber se é indicado para o seu animal de estimação.

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

BENEFÍCIOS

BAIXO TEOR DE COBRE

Baixo teor de cobre para auxiliar na redução do seu acúmulo nas células hepáticas

ALTA ENERGIA

Alto teor energético para reduzir a quantidade de alimento oferecida por refeição, diminuindo assim a carga intestinal.

TEOR DE PROTEÍNA ADAPTADO

Teor adaptado de proteínas vegetais altamente digestíveis para ajudar a minimizar os sinais associados à insuficiência hepática.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS