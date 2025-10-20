Hepatic Feline
Alimento seco para gatos
HEPATIC FELINE S/O é um alimento coadjuvante seco para gatos adultos, formulado para apoiar a função hepática em caso de insuficiência hepática crônica. Proteínas de alta qualidade em teores moderados e altos níveis de ácidos graxos essenciais.
Formatos disponíveis
1.5 kg
DISPONIBILIDADE
Este produto é uma fórmula exclusivamente veterinária. Consulte o seu médico veterinário para saber se é indicado para o seu animal de estimação.
BAIXO TEOR DE COBRE
Baixo teor de cobre para auxiliar na redução do seu acúmulo nas células hepáticas
ALTA ENERGIA
Alto teor energético para reduzir a quantidade de alimento oferecida por refeição, diminuindo assim a carga intestinal.
TEOR DE PROTEÍNA ADAPTADO
Teor adaptado de proteínas vegetais altamente digestíveis para ajudar a minimizar os sinais associados à insuficiência hepática.
Tabela de Alimentação
|PESO (kg)
|MAGRO (g)
|MAGRO (copos)
|NORMAL (g)
|NORMAL (copos)
|SOBREPESO (g)
|SOBREPESO (copos)
|2
|37
|3/8
|31
|2/8
|25
|2/8
|3
|49
|4/8
|41
|3/8
|33
|3/8
|4
|61
|5/8
|51
|4/8
|40
|3/8
|6
|81
|6/8
|67
|5/8
|54
|4/8
|8
|99
|1
|83
|7/8
|66
|5/8