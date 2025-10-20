HEPATIC FELINE S/O é um alimento coadjuvante seco para gatos adultos, formulado para apoiar a função hepática em caso de insuficiência hepática crônica. Proteínas de alta qualidade em teores moderados e altos níveis de ácidos graxos essenciais.

DISPONIBILIDADE

Este produto é uma fórmula exclusivamente veterinária. Consulte o seu médico veterinário para saber se é indicado para o seu animal de estimação.