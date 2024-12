MODO DE UTILIZAÇÃO

Servir o alimento seco ou eventualmente reidratado, seguindo as quantidades recomendadas na tabela de quantidade diária. Deixar sempre água fresca e limpa à disposição do animal. Período de utilização: Inicialmente, alimente seu gato com RENAL SPECIAL FELINE por um período de até 6 meses nos casos de insuficiência renal crônica e para a redução da formação de cálculos de oxalato. Este alimento poderá ser utilizado por toda a vida do animal. Recomendações e informações adicionais: A dieta é coadjuvante ao tratamento, não excluindo, muitas vezes, o uso de fármacos e fluidoterapia. Para resultados efetivos, o animal não deverá receber outros tipos de alimentos caseiros ou industrializados. Recomenda-se a orientação veterinária antes do início do uso ou antes de se estender o período de utilização. Os alimentos fabricados pela Royal Canin não contêm adição de corantes artificiais, estando sujeitos à variação na coloração dos croquetes. Contraindicações: Gestação, lactação e crescimento. Caso seu animal não esteja habituado com esse alimento, respeite um período de transição durante o qual deve-se mudar o alimento gradativamente por um período de 7 dias.