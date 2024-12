Satiety Feline

MODO DE UTILIZAÇÃO

Servir o alimento seco ou eventualmente reidratado, seguindo as quantidades recomendadas na tabela. Deixar sempre água fresca e limpa à disposição do animal. Caso seu animal não esteja habituado com esse alimento, respeite um período de transição durante o qual deve-se mudar o alimento gradativamente por um período de 7 dias. Antes da prescrição, o peso alvo individual deve ser determinado. O fornecimento de energia (kcal) por kg de peso corporal é baseado no escore de condição corporal do gato, no entanto esta é apenas uma indicação inicial. A quantidade de alimentos necessária para induzir a perda de peso pode variar entre os indivíduos, e por isso um acompanhamento rigoroso é necessário para adaptar regularmente a quantidade de alimento fornecida e garantir a perda de peso contínua. Período de utilização: Alimente seu animal com SATIETY SUPPORT WEIGHT MANAGEMENT FELINE até que o peso corporal alvo seja atingido. Recomendações e informações adicionais: Recomenda-se a orientação veterinária antes do início do uso ou antes de se estender o período de utilização. Se o gato se recusa a comer ou perde peso rapidamente demais, existe o risco de esteatose hepática. Os alimentos fabricados pela Royal Canin não contêm adição de corantes artificiais, estando sujeitos à variação na coloração dos croquetes. Contraindicações: Gestação; lactação; crescimento; condições em que o alto teor de fibras não é recomendado.