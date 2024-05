Os riscos para o cão se ele for obeso

A obesidade é um problema crescente entre a população humana e, infelizmente, o mesmo vale para os cães; vários estudos descobriram que pelo menos um em cada cinco cães em países industrializados são classificados como obesos. Se seu cão for obeso, ele correrá maior risco de inúmeras condições crônicas ao longo da vida que são importantes que você esteja ciente.

Probabilidade de obesidade do seu cão

Um cão é classificado como obeso quando atinge entre 15% e 20% acima de seu peso ideal, ou é impossível sentir suas costelas através de pele, pelo e tecido corporal. Sua raça, composição genética, idade, sexo, estilo de vida, dieta e se foram castrados ou não vão contribuir para a probabilidade de seu cão se tornar obeso.

Por exemplo, as cadelas estão mais predispostas ao ganho de peso, enquanto a obesidade é duas vezes mais provável nas cadelas castradas do que nas não castradas. Problemas comportamentais quanto ao alimento e seu próprio comportamento alimentar também têm um impacto significativo no peso do seu cão.

Os riscos da obesidade em cães

Se seu cão está com sobrepeso ou obeso, ele corre maior risco de uma série de condições graves e de mudança de vida:

Expectativa de vida significativamente reduzida

Problemas respiratórios e cardiovasculares

Diabetes

Redução da imunidade e, portanto, risco de infecções e outras doenças

Doenças osteoarticulares como artrite

Doença cardiovascular

Cálculos urinários de oxalato de cálcio

Cães obesos também são propensos a letargia, falta de motivação e energia e exibem fracos níveis de esforço quando se trata de exercício, brincadeira ou atividade.