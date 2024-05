Os cães são alérgicos a que tipos de coisas?

Os cães podem ser alérgicos a inúmeras coisas. Isso inclui fatores ambientais, como penas, fungos ou ácaros, alguns dos quais são sazonais – como grama ou pólen de flores. Esses fatores também incluem alimentos específicos, como certos produtos lácteos, carne bovina, frango, ovos, soja ou alguns cereais. As reações alérgicas acontecem quando seu cão foi sensibilizado a algo previamente, e a partir de então tem uma reação adversa. Ao detectar sinais precoces de reações alérgicas, você tem chances maiores de encontrar o melhor tratamento para essa condição permanente.

Como é que o meu cão faz o teste de alergia?

É importante que você leve o seu cão ao médico-veterinário se suspeitar que ele tem alergia a algo; seu médico-veterinário vai fazer uma série de perguntas para descobrir mais sobre os sintomas do cão e, em seguida, realizar testes diferentes para descobrir qual pode ser o alérgeno. Esses podem incluir raspagem da pele e exames de sangue e, se o médico-veterinário suspeitar de uma alergia alimentar, você poderá colocar o cão em uma dieta de exclusão de 8 a 12 semanas.

Isso permite que o médico-veterinário identifique qual alimento específico está desencadeando a reação alérgica do seu cão, alimentando-o com uma nova fonte de alimento para, em seguida, reintroduzir as fontes antigas e monitorar o resultado.

Como cuidar da pele do seu cão

Existem algumas maneiras simples de cuidar da pele do seu cão que vão ajudar a aliviar quaisquer reações alérgicas e garantir que a pela seja o mais saudável possível. Dar banho em seu cão regularmente com um shampoo especializado ajuda a mantê-lo limpo e pode acalmar a pele, oferecendo alívio imediato. Tratamentos tópicos como géis e cremes também estão disponíveis para cuidados médicos.

Você também pode tratar o seu cão oferecendo um alimento rico em nutrientes que são conhecidos por dar suporte à saúde da pele. Isso inclui ácidos graxos essenciais ômega 3 e ômega 6, que desempenham um papel importante em ajudar a manter uma barreira cutânea saudável, antioxidantes e Aloe vera, que é considerado suplemento útil para o manejo de algumas condições de pele.

É importante consultar um médico-veterinário se o seu cão estiver com irritação ou coceira por diversos dias, e você também pode conversar com o médico-veterinário a qualquer momento para saber mais sobre o cuidado com a pele do seu cão.