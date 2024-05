Cuidados com o seu cão nos últimos anos de vida

Nessa fase é importante dar o cuidado e o conforto de que necessita, bem como colocar o bem-estar e a felicidade em primeiro lugar.

Quais problemas um cão mais velho pode sofrer?

À medida que envelhece, as funções corporais e órgãos do seu cão perdem gradualmente a eficácia. O crescimento e a regeneração das células diminuem, de modo que os cães mais velhos têm mais dificuldade de reparar qualquer dano e se recuperar da doença.

Cães mais velhos podem ter dificuldades com a visão se desenvolverem catarata – uma doença associada ao diabetes mellitus, que pode afetar cães idosos e aqueles com sobrepeso. O mau funcionamento da glândula tireoide, conhecido como hipotireoidismo, é a doença hormonal mais comum entre os cães, enquanto a osteoartrite pode causar a perda de mobilidade do cão devido à degeneração das cartilagens e articulações. Cães idosos também podem ter disfunção cognitiva, em que o fluxo de sangue e oxigênio para o cérebro é reduzido e comportamento deles é afetado.

Como posso cuidar do meu cão idoso?

Check-ups regulares com o seu médico-veterinário são uma das principais formas de detectar, no início, doenças relacionadas com a idade e estabelecer o programa certo de cuidados para o seu cão idoso. Você também pode cuidar da saúde do seu cão em casa para retardar o aparecimento dessas doenças e condições relacionadas: