Sinais de que seu cão está envelhecendo

Problemas dentais

O acúmulo de placa causa inflamação e infecções na gengiva (doença periodontal), que podem levar à queda dos dentes. Esses problemas de gengiva significam que a alimentação do cão se torna mais difícil por conta da dor ao mastigar.

Assim como o mau hálito desagradável que isso produz, o rápido aumento de bactérias que se espalham no corpo pode causar danos a outros órgãos. O sistema imunológico está permanentemente trabalhando em dobro, o que coloca uma grande pressão sobre o organismo, tornando-o mais suscetível à infecção.

A higiene dental é essencial durante a vida do cão, mas especialmente em cães idosos. Garantir que o seu cão esteja acostumado a escovar os dentes desde filhote é uma medida preventiva que vai ajudar a preservar a qualidade e saúde dos dentes por toda a vida. A dieta tem um papel importante. A formulação e até mesmo as características físicas da ração – tamanho, formato, densidade do croquete – podem ajudar a retardar o acúmulo de placa dental.

Trânsito digestivo mais lento

O trânsito digestivo diminui em cães mais velhos. Isso está associado à redução do tônus muscular no intestino e a uma queda na secreção de sucos digestivos que ajudam a digerir o alimento. Isso expõe o cão à constipação, muitas vezes seguida de diarreia. Esses problemas podem ser controlados com uma dieta adaptada.

Assim como o restante do organismo, o intestino começa a trabalhar de forma menos eficiente. Seu desempenho digestivo é ligeiramente reduzido, absorve nutrientes em quantidades mais baixas e leva mais tempo para se adaptar a uma mudança de dieta. Um alimento de alta qualidade e facilmente digerível minimiza esses efeitos.

Sistema imunológico e sentidos

O envelhecimento também traz uma redução na proteção imune. Isso significa que os cães em envelhecimento são mais suscetíveis a infecções e doenças. Junto com isso, os cães experimentam uma perda de visão e olfato, que pode resultar em redução do apetite.

É importante certificar-se de que o cão permaneça ativo mesmo quando envelhece. Um animal que se movimenta menos, é menos atento ou muito quieto deve ser examinado por um veterinário. É essencial que os efeitos inevitáveis do envelhecimento não sejam confundidos com uma deficiência devido ao comprometimento de órgãos.

Com o cuidado adequado e uma dieta adaptada às suas necessidades únicas, os cães em envelhecimento podem continuar a viver uma vida feliz e saudável. Se você tiver dúvidas sobre como alimentar seu cão em envelhecimento e atender às necessidades variáveis dele, é melhor consultar um veterinário.