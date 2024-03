Crescimento e desenvolvimento saudáveis

O crescimento é uma fase fundamental na vida do seu cão. É um momento de grandes mudanças e descobertas. Durante esse período-chave, o filhote estabelece as bases para o seu futuro, desenvolvendo-se gradualmente. Boxer Puppy auxilia o crescimento saudável do filhote, com um fornecimento ideal de energia, proteínas, cálcio e fósforo.