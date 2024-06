O que é hepatite infecciosa canina?

A hepatite infecciosa canina é uma condição muito grave em todo o mundo, causada por um vírus altamente infeccioso que afeta o fígado.

Pode se desenvolver extremamente rápido nos filhotes e nos cães. As taxas de mortalidade em cães com hepatite canina variam de 10% a 30% e são tipicamente maiores em cães muito jovens.

Quais são os sintomas da hepatite infecciosa canina?

Um filhote ou cão com hepatite infecciosa canina mostrará uma variedade de sintomas diferentes. Você sempre deve procurar:

Febre

Letargia

Diarreia

Vômito

Fígado aumentado

Dor abdominal

Um filhote ou um cão com um caso mais grave de hepatite infecciosa canina pode também apresentar os seguintes sintomas:

Hematomas na pele

Pontos vermelhos na pele

Linfonodos inchados e aumentados

O que causa hepatite infecciosa canina?

A hepatite infecciosa canina é transmitida através do sangue, da secreção nasal, saliva, urina ou das fezes de cães infectados.

É um vírus que pode sobreviver por um longo período em comunidades caninas e é de difícil remoção, pois é resistente a solventes lipídicos, como éter, bem como ao ácido e à formalina.

Meu filhote pode ser vacinado contra a hepatite infecciosa canina?

A hepatite infecciosa canina pode ser prevenida com a vacinação correta. Por isso é tão importante que eles recebam as vacinas necessárias na idade certa.

Na maioria dos casos, os filhotes geralmente começam um programa de vacinação com seis a oito semanas, sendo que a vacinação contra hepatite infecciosa canina é administrada entre 7 a 9 semanas de idade.

Seu filhote receberá o primeiro reforço contra hepatite infecciosa canina em 11 a 13 semanas. Somente depois desse primeiro reforço seu filhote ficará protegido.

Como sei se devo vacinar meu filhote?

As vacinas fornecidas aos filhotes consistem em obrigatórias e recomendadas. A vacina contra a hepatite infecciosa canina é uma das vacinas obrigatórias e por isso sempre será dada ao seu filhote como parte do programa de vacinação implementado pelo seu médico-veterinário.

A vacinação sempre protegerá meu cão contra hepatite canina?

As primeiras injeções administradas para a hepatite infecciosa canina não o protegerá permanentemente. É importante garantir que seu filhote receba as injeções de reforço ao longo da vida.

Seu filhote deverá receber outro reforço em 15 meses e, em seguida, anualmente, para garantir que ele esteja vacinado contra a infecção.

Fale com seu médico-veterinário, pois ele poderá ajudá-lo a escolher um programa de vacinação mais adequado às necessidades do seu filhote, dependendo de onde ele vai viver e das atividades que vai realizar.

O que fazer se eu achar que meu filhote está sofrendo?

Se o seu filhote apresentar algum dos sintomas de hepatite infecciosa canina, é importante entrar em contato com um médico-veterinário imediatamente. Ele fará uma série de exames de sangue, testes de anticorpos e rastreamento de imunofluorescência para determinar se o seu filhote está infectado e recomendará o melhor curso de tratamento.

Vacinar seu filhote contra hepatite infecciosa canina e outras condições é uma das medidas preventivas mais importantes que você pode tomar para garantir a saúde do novo cãozinho ao longo da vida. Se você não tiver certeza sobre esta vacina ou tiver dúvidas relacionadas com as vacinações de que seu filhote precisa, fale com seu médico-veterinário.