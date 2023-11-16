Como treinar seu filhote para a vida em casa
1. Repetição
Fazer as coisas ao mesmo tempo todos os dias, de alimentação e caminhar até dormir, ajuda seu filhote a entrar em uma rotina regular
2. Controle
Mantendo o filhote na guia quando você o leva ao banheiro, ele não vai se afastar e use lugares livres de distrações
3. Consistência
Usar o mesmo comando simples como "rápido" ou "banheiro" pouco antes de o filhote urinar é um comando reconhecível para o filhote
4. Recompensa
Elogiar o seu filhote quando ele recebe um petisco ou elogio para que ele saiba que você aprova
Dicas de especialistas para ensinar a fazer as necessidades no lugar certo
Veja cinco dicas para começar a ensinar o filhote:
Fique em um ou dois ambientes
Confine o filhote a um ou dois ambientes na casa, onde a família passa a maior parte do tempo, para que você possa ficar de olho nele.
Passe algum tempo na área de dormir
Se você não puder supervisionar, incentive-o a ficar na "caixa" de dormir ou no cercado. Os filhotes têm menos probabilidade de sujar as áreas de dormir.
Horários regulares de alimentação
Alimente seu filhote em horários regulares, para que ele se acostume à mesma rotina.
Saia com frequência
Passeie com seu filhote com frequência durante o dia, após as refeições e/ou cochilos. E leve-o para o mesmo lugar todas as vezes para que ele reconheça o próprio cheiro.
Cheirando o chão
Se você vir seu filhote girando e farejando o chão dentro de casa, esses são sinais de que ele talvez precise ir ao banheiro.
O que fazer quando acidentes acontecem
Como treinar seu filhote
O treinamento é uma parte importante na socialização de seu filhote. Quanto mais treinado seu filhote for, mais saudável e feliz ele será.