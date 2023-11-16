Como treinar seu filhote para a vida em casa

Se ocorrer um acidente, não castigue seu filhote; ele ainda está aprendendo o que fazer. Os filhotes têm bexigas menores que os cães mais velhos; portanto, eles precisam urinar com mais frequência do que os cães adultos. Simplesmente desinfete o local com um produto que não seja à base de amônia e remova o cheiro com um neutralizador de odor de animal de estimação.