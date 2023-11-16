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Como treinar seu filhote para a vida em casa

A maioria dos cães filhotes não está totalmente treinada quando você os leva para casa. Embora você precise de muita paciência, esta é uma ótima chance de desenvolver o vínculo que você tem com seu pet.
Hungarian Vizsla puppy outdoors sniffing grass

1. Repetição

Fazer as coisas ao mesmo tempo todos os dias, de alimentação e caminhar até dormir, ajuda seu filhote a entrar em uma rotina regular

2. Controle

Mantendo o filhote na guia quando você o leva ao banheiro, ele não vai se afastar e use lugares livres de distrações

3. Consistência

Usar o mesmo comando simples como "rápido" ou "banheiro" pouco antes de o filhote urinar é um comando reconhecível para o filhote

4. Recompensa

Elogiar o seu filhote quando ele recebe um petisco ou elogio para que ele saiba que você aprova

Dicas de especialistas para ensinar a fazer as necessidades no lugar certo

Veja cinco dicas para começar a ensinar o filhote:

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Fique em um ou dois ambientes

Confine o filhote a um ou dois ambientes na casa, onde a família passa a maior parte do tempo, para que você possa ficar de olho nele.

English Cocker Spaniel puppy sitting down indoors
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Passe algum tempo na área de dormir

Se você não puder supervisionar, incentive-o a ficar na "caixa" de dormir ou no cercado. Os filhotes têm menos probabilidade de sujar as áreas de dormir.

Beagle puppy sleeping on a soft blanket
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Horários regulares de alimentação

Alimente seu filhote em horários regulares, para que ele se acostume à mesma rotina.

Jack Russell Terrier puppy eating from a stainless steel feeding bowl
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Saia com frequência

Passeie com seu filhote com frequência durante o dia, após as refeições e/ou cochilos. E leve-o para o mesmo lugar todas as vezes para que ele reconheça o próprio cheiro.

Puppy in a garden sniffing the ground
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Cheirando o chão

Se você vir seu filhote girando e farejando o chão dentro de casa, esses são sinais de que ele talvez precise ir ao banheiro.

Beagle puppy indoors sniffing a wooden floor
Jack Russell Terrier puppy sitting indoors on a puppy house training pad

O que fazer quando acidentes acontecem

Se ocorrer um acidente, não castigue seu filhote; ele ainda está aprendendo o que fazer. Os filhotes têm bexigas menores que os cães mais velhos; portanto, eles precisam urinar com mais frequência do que os cães adultos. Simplesmente desinfete o local com um produto que não seja à base de amônia e remova o cheiro com um neutralizador de odor de animal de estimação.

Dachshund puppies playing in black and white

Como treinar seu filhote

O treinamento é uma parte importante na socialização de seu filhote. Quanto mais treinado seu filhote for, mais saudável e feliz ele será.

Como treinar seu filhote