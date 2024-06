A sarna é uma doença de pele que causa prurido intenso e é altamente contagiosa. É causada por ácaros que escavam sob a superfície da pele e põe ovos para criar mais ácaros. O cão geralmente pega sarna pelo contato direto ou na cama compartilhada com outros cães. Mas um tipo menos comum é transmitido da mãe para o filhote e se manifestará se o sistema imunológico do filhote estiver enfraquecido. Os sintomas da sarna incluem coceira intensa, erupções cutâneas, queda de pelos e pele com crosta, que pode levar a infecções secundárias. Vários tratamentos estão disponíveis para sarna na clínica veterinária, e geralmente ela pode ser eliminada dentro de um mês.